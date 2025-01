Neue Osnabrücker Zeitung

DRK-Präsidentin warnt: Werden viele Integrationsangebote verlieren

Gerda Hasselfeldt: "Es wird zu wenig über Integration gesprochen"

Osnabrück (ots)

Das Deutsche Rote Kreuz warnt vor einem drohenden Schwund von Integrationsangeboten. "Wir laufen Gefahr, wegen der Kürzungen nach und nach viele Angebote in der Integrationsberatung zu verlieren", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der jüngste Haushaltsentwurf für 2025 sah eine Halbierung der Mittel für Integrationskurse von nur noch 500 Millionen Euro vor. Da viele Integrationsprojekte immer nur für ein Jahr finanziert werden, verliere man zudem gut ausgebildete Mitarbeiter.

"Da geht es nicht allein um Asylsuchende, sondern auch um Menschen, die wegen einer neuen Erwerbstätigkeit in Deutschland sind", sagte Hasselfeldt der "NOZ" weiter. Ihr werde im Wahlkampf zu viel über Migration und zu wenig über Integration gesprochen, so die ehemalige CSU-Politikerin. "Integration ist schon einmal in den siebziger Jahren komplett vernachlässigt worden und die Folgen dessen sehen wir zum Teil bis heute", sagt Hasselfeldt.

