NRW-Innenminister angesichts hoher Terrorgefahr: An Karneval besonders wachsam sein

Herbert Reul sieht im Gaza-Krieg möglichen Trigger für radikalisierte Einzeltäter

Osnabrück (ots)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul schätzt die islamistische Terrorgefahr in Deutschland derzeit als "sehr hoch" ein. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Reul, das bedeute zwar nicht, dass die Sicherheitsbehörden konkrete Hinweise darauf hätten, wann und wo Anschläge geplant seien. "Wir wissen aber: Die Gefahr ist sehr hoch und wir müssen wachsam sein", so der CDU-Politiker.

Das gelte auch mit Blick auf die laufende Karnevalssaison und die anstehenden großen Karnevalsumzüge: "Die Ansammlung von großen Menschenmassen ist immer ein Risiko. Das ist für Terroristen immer interessant im Sinne eines Anschlagsziels. Wir müssen also in nächster Zeit besonders wachsam sein", mahnte Reul. Der Krieg zwischen Hamas und Israel sei dabei "eindeutig ein Trigger", sagte Reul der NOZ. "Gerade für potenzielle Einzeltäter, die sich im Internet radikalisiert haben, könnte der Krieg der Anstoß sein, Pläne in die Tat umzusetzen."

