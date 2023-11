Neue Osnabrücker Zeitung

Kronprinz Haakon von Norwegen vor seinem Besuch: "Wir können viel von Deutschland lernen"

Osnabrück

Norwegischer Thronfolger hofft auf engere Zusammenarbeit beider Länder bei Energiewende - "Teilen gleiche Werte"

Osnabrück. Vor seinem Besuch hat Kronprinz Haakon von Norwegen Deutschland als einen der "allerwichtigsten Partner Norwegens in Europa" bezeichnet. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der norwegische Thronfolger: "Deutschland und Norwegen teilen die gleichen Werte und ein gemeinsames Verständnis der Grundpfeiler der Gesellschaft: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Darüber hinaus arbeiten Deutschland und Norwegen seit einigen Jahren im Energiebereich zusammen, und wir hoffen, diese Zusammenarbeit weiter ausbauen zu können." Beide Länder hätten "lange und tiefe historische Verbindungen aus der Hansezeit, die mehrere Hundert Jahre andauerte". "Wir hoffen, dass der Besuch dazu beitragen wird, die Beziehungen zwischen uns in wichtigen Bereichen wie Energie, umweltfreundliche Schifffahrt, Kultur und Verteidigungszusammenarbeit weiter zu stärken", sagte der Kronprinz der NOZ.

Er persönlich verbinde viel Positives mit Deutschland. "Wenn ich einfach das Erste sagen soll, das mir in den Sinn kommt, dann: freundliche Menschen und Wertarbeit." Kronprinz Haakon sagte, Norwegen könne viel von Deutschland lernen: "Wir in Norwegen sollten vielleicht mehr über Deutschland wissen. Deutschland ist ein großes, wichtiges Land. Sie sind auch eine Kulturnation, und in der Vergangenheit sind viele norwegische Schriftsteller, Komponisten und kulturelle Persönlichkeiten nach Deutschland gereist, um zu lernen und sich weiterzuentwickeln, was für die Entwicklung der norwegischen Kultur wichtig war. Wir können viel von Deutschland lernen."

Zusammen mit Kronprinzessin Mette-Marit wird er auch am diesjährigen Gedenken an den 9. November 1989 in Berlin teilnehmen. "Der 9. November 1989 ist ein ganz besonderer Tag in der deutschen und europäischen Geschichte. Die Bilder aus Deutschland in jenen Novembertagen haben mich und alle anderen, die die Ereignisse verfolgt haben, sehr beeindruckt. Nicht zuletzt gedenken Sie jeden 9. November der Novemberpogrome. Deutschland hat einen umfassenden Prozess der Vergangenheitsbewältigung durchlaufen. Das beeindruckt mich sehr, ebenso die große Ernsthaftigkeit, mit der Sie der Opfer der deutschen Teilung gedenken und die friedliche Revolution, die vor mehr als 30 Jahren zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt hat. Wir dürfen nie aufhören, gemeinsam für Demokratie, Menschenrechte und Frieden einzutreten", sagte Kronprinz Haakon im Interview mit der NOZ.

