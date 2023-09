Neue Osnabrücker Zeitung

Wagenknecht will die Bürger über Rentensystem abstimmen lassen

Osnabrück (ots)

Linken-Politikerin: Wir brauchen mehr Elemente einer direkten Demokratie

Osnabrück. Die Linken-Abgeordnete Sahra Wagenknecht fordert mehr direkte Demokratie in Deutschland inklusive Volksentscheide über wichtige Themen. In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Wagenknecht: "Ich bin für Elemente einer direkten Demokratie in Deutschland nach dem Vorbild der Schweiz. Etwa beim Thema Rente." Ihrer Ansicht nach sollte man die Bürger fragen, "ob wir nicht ein Rentensystem nach dem Vorbild Österreichs schaffen sollten, statt jetzt zehn Milliarden Euro Steuergeld in eine neue Aktienrente zu versenken". In Österreich zahlten alle in die Rentenkasse ein, auch Selbstständige und Politiker. "Und ein langjährig versicherter Rentner hat im Schnitt 800 Euro mehr im Monat als in Deutschland", so die Linken-Politikerin.

Ein anderes Thema für einen solchen Entscheid könnte die Energieversorgung sein. Also die Frage, ob Deutschland wirklich auf billiges russisches Gas verzichten wolle, während andere europäische Länder ihren Import sogar gesteigert hätten, sagte Wagenknecht.

