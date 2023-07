Neue Osnabrücker Zeitung

Olaf Zimmermann: Theater sollten auch im Sommer spielen

Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates fordert Umdenken in der Kultur

Osnabrück. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, fordert, dass Theater auch im Sommer Vorstellungen geben sollen. "Es wäre vernünftig, das ganze Jahr über ein gutes Angebot für die Menschen zu machen. In Berlin gehen im Sommer viele Touristen in die Museen. Warum sollten die in dieser Zeit nicht auch einmal in das Theater gehen können?", sagte Zimmermann im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Ziel müsse es sein, Kultur für möglichst viele Menschen über das Jahr hinweg zugänglich zu halten. Olaf Zimmermann weiter: "Wir sollten über bessere kulturelle Planungen sprechen. In einer Stadt wie Berlin müssen vielleicht nicht alle Theater Sommerpausen machen."

In diesem Zusammenhang sprach sich Zimmermann dafür aus, dass sich Kulturbetriebe nicht nur als einzelne Einheiten, sondern als Verbund in einer Stadt oder Region sehen. Der Kulturexperte plädierte für eine andere Planung des Kulturangebots. "Es geht mir einfach darum, dass sich die Kulturhäuser untereinander absprechen", verlangte der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.

