Martin Brambach: Meditationen helfen mir sehr

Osnabrück (ots) - Falsche Chirurgin behandelt in Krankenhäusern in Meppen und im Landkreis Cuxhaven Patienten 21-Jährige arbeitet mit gefälschten Papieren als Assistenzärztin Meppen. In Krankenhäusern in Meppen und im Landkreis Cuxhaven hat eine 21-Jährige mit gefälschten Papieren Patienten behandelt. Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) berichtet, war das ...

mehr