Neue Osnabrücker Zeitung

CDU-Bundesvize Jung: Öffentliche Gebäude müssen beim Energiesparen vorangehen

Osnabrück (ots)

CDU-Bundesvize Jung: Öffentliche Gebäude müssen beim Energiesparen vorangehen

CDU-Energieexperte fordert "konzertierte Aktion" von Bund, Ländern und Kommunen

Osnabrück. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Andreas Jung hat vor dem Koalitionsausschuss der Spitzen von SPD, Grünen und FDP einen "nationalen Kraftakt für Energiesicherheit" angemahnt. "Wir brauchen jetzt einen nationalen Kraftakt für Energiesicherheit - eine konzertierte Aktion von Bund, Ländern und Kommunen", forderte Jung in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir müssen bis Herbst speichern, was auch immer geht", so Jung. "Öffentliche Gebäude müssen dabei vorangehen und ab sofort bei Kühlen, Heizen und Beleuchtung strikt sparen - vom Kanzleramt in Berlin bis zum Rathaus um die Ecke", schlägt der CDU-Energieexperte vor. "Da kommt richtig was zusammen und entlastet Wohnen und Wirtschaft", gab er sich überzeugt.

Die Ampel-Regierung handelt aus seiner Sicht halbherzig. "Schon längst hätte die Gasverstromung gedrosselt werden müssen. Dann wäre der Speicherstand schon deutlich höher", meint Jung. Eine von Russland unabhängige Energieversorgung müsste jetzt "höchste Priorität" haben.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell