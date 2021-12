Neue Osnabrücker Zeitung

SPD präsentiert am Montag Köpfe für das Ampel-Kabinett

Osnabrück (ots)

SPD präsentiert am Montag Köpfe für das Ampel-Kabinett

Parteikreise: Ministerinnen und Minister werden Montag vorgestellt - Scholz beugt sich Rufen nach schnellerer Benennung des nächsten Gesundheitsministers nicht

Osnabrück. Trotz Rufen nach einer rascheren Benennung des künftigen Gesundheitsministers will die SPD erst Anfang kommender Woche ihr Personal für das Ampel-Kabinett präsentieren. "Am Montag werden die Ministerinnen und Minister vorgestellt", verlautete am Dienstag aus Parteikreisen auf Nachfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Der designierte Kanzler Olaf Scholz hatte bereits am vergangenen Montag bei einer Online-Diskussion mit SPD-Mitgliedern den Beginn kommender Woche als Datum genannt. Doch der Druck, angesichts der dramatischen Corona-Lage zügiger den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister zu benennen, war nicht abgeebbt. So mahnte Kassenärztechef Andreas Gassen am Dienstag in der NOZ: "Es ist in dieser krisenhaften Zeit wichtig, dass diese Spitzenposition schnell besetzt ist."

Vor der Präsentation der SPD-Namen soll erst der Parteitag an diesem Samstag abgewartet werden, auf dem die Delegierten grünes Licht für den Koalitionsvertrag geben sollen. Nach der Präsentation der SPD-Namen stehen noch die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages sowie die Wahl von Scholz zum neuen Bundeskanzler und die Vereidigung der Kabinettsmitglieder durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf der Agenda. Beides ist ebenfalls für kommende Woche geplant.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell