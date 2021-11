Neue Osnabrücker Zeitung

NOZ: Ampel-Koalitionsvertrag frühestens am Mittwoch

Osnabrück (ots)

Gespräche gehen heute weiter

Osnabrück. Die Gespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung zwischen SPD, Grünen und FPD laufen weiter und werden noch nicht an diesem Dienstag abgeschlossen. Das erfuhr die "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) aus SPD-Kreisen. "Heute gehen die Gespräche auf Spitzenebene weiter. Als Vorbereitung auf die nächste Hauptverhandlungsgruppe morgen", sagte eine SPD-Parteisprecherin der NOZ. Also werde ein Abschluss der Koalitionsverhandlungen frühestens erst am Mittwoch erwartet.

