Osnabrück (ots)

Unionsfraktionsvize Connemann: Parteivorsitz der CDU darf nicht nur Sprungbrett sein

CDU-Politikerin beklagt fehlenden Gemeinsinn in ihrer Partei - Künftig müsse "Wir vor ich" gelten

Osnabrück. Nachdem CDU-Chef Armin Laschet eine personelle Neuaufstellung der Partei angekündigt hat, stellt die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Gitta Connemann klare Anforderungen an einen neuen Parteivorsitzenden. "Zur ,Stellenbeschreibung' müssen folgende Kompetenzen gehören: Wir vor ich, Bereitschaft zu dienen und Integrationskraft. Eigene Interessen sollten zurückstehen. Denn der Parteivorsitz ist mehr als ein Sprungbrett", sagte Connemann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Markenkern der CDU sei die Union. " Zurzeit fehlt es aber an Gemeinschaft und Gemeinsinn. Zwischen Mitgliedern und Amtsträgern, zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Land. Auch dafür war das Wahlergebnis eine Quittung", beklagte die CDU-Politikerin. Zum Markenkern der Union gehört ihrer Ansicht nach eine starke Mitgliederbasis. Die Mitglieder müssten bei der anstehenden personellen Neuausrichtung beteiligt werden, forderte Connemann in der NOZ.

