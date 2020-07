Neue Osnabrücker Zeitung

CDU-Bundesvize verteidigt Vorschlag für Frauenquote: "Komfortzone verlassen"

Osnabrück (ots)

Breher erwartet intensive Debatte

Osnabrück. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Silvia Breher wirbt für die Einführung einer Frauenquote in ihrer Partei. "Ich finde den Kompromiss gut. Damit kann wirklich jeder leben, der bereit ist, seine Komfortzone zu verlassen", sagte Breher, die Mitglied der Struktur- und Satzungskommission der Partei ist, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie rechne allerdings mit einer "intensiven Debatte" bis zum Parteitag im Dezember. Die Satzungskommission hatte in der Nacht zu Dienstag mit großer Mehrheit einen Vorschlag verabschiedet, der vorsieht, ab 2025 alle Ämter in Führungsgremien ab der Kreisverbandsebene paritätisch zu besetzen.

