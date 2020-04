Sky Deutschland

"The Unicorn" ab 2. April exklusiv bei Sky

- Tragikomische Sitcom über einen alleinerziehenden Witwer auf Frauensuche - Mit Walton Goggins ("The Hateful Eight", "Vice Principals") - Ab 2. April auf Sky One sowie auf sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf

In der Comedyserie "The Unicorn" spielt Walton Goggins einen alleinerziehenden Witwer, der das schwierigste Jahr seines Lebens hinter sich lassen, und sein Leben neu beginnen will. Von seinen Freunden zum Online-Dating gedrängt, stellt er mit Erstaunen fest, dass er heiß begehrt ist. Sky präsentiert "The Unicorn" ab dem 2. April jeden Donnerstag in Doppelfolgen um 20.15 Uhr auf Sky One. Parallel dazu sind die Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Über "The Unicorn":

Nach dem Tod seiner Frau steht Wade (Walton Goggins) alleine mit seinen beiden Töchtern da. Der hingebungsvolle Vater zweier Töchter stellt bald fest, dass er nicht nur auf die Erziehung seiner beiden Mädchen schlecht vorbereitet ist, sondern auch auf die Online-Dating-Welt, zu der ihn seine Freunde gedrängt haben. Überrascht stellt er fest, dass er auf dem Beziehungsmarkt als Witwer mit Kids heiß begehrt ist.

Walton Goggins brillierte bereits in "Vice Principals" als Comedy-Held, der auch gerne mal an die tragikomische Schmerzgrenze geht. Davor hatte er mit Nebenrollen in den Tarantino-Western "Django Unchained" und "The Hateful Eight" für Aufsehen gesorgt. Nun zeigt der US-Schauspieler auch als Witwer in "The Unicorn" auch eine überraschend emotionale Seite. In Rob Corddry und Omar Benson Miller, beide bekannt aus der Football-Comedy "Ballers", findet er neben Michaela Watkins und Maya Lynne Robinson, die seine besten Kumpel in der Serie spielen, die perfekten Begleiter.

Walton Goggins ist nicht nur der Hauptdarsteller der Serie sondern gleichzeitig auch Produzent. Als ausführender Produzenten zeichnen Bill Martin, Mike Schiff, Aaron Kaplan, Dana Honor, Wendi Trilling, Peyton Reed und John Hamburg verantwortlich. Den internationalen Vertrieb von "The Unicorn" verantwortet ViacomCBS Global Distribution Group.

Facts:

Originaltitel: "The Unicorn", Comedyserie, USA 2019, 1. Staffel, 18 Episoden á ca. 20 Minuten, USA 2019. Autoren: Bill Martin, Mike Schiff, Christine Zander, Jason Belleville, Chris Kelly, Jacque Edmonds Cofer, Skander Halim & Gina Ippolito, Sophia Lear, Howard Jordan, Jr., Eden Dranger, Jake Lasker . Ausführende Produzenten: Bill Martin, Mike Schiff, Aaron Kaplan, Dana Honor (Kapital Entertainment), Wendi Trilling, Peyton Reed. Produzent: Walton Goggins. Cast: Walton Goggins, Rob Corddry, Michaela Watkins, Omar Miller, Maya Lynne Robinson, Ruby Jay, Makenzie Moss.

Ausstrahlungstermine:

Ab 2. April 2020 immer donnerstags in Doppelfolgen auf Sky One sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.

