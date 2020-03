Sky Deutschland

Panagiota Petridou heute zu Gast bei "Matze Knops Homeoffice"

30. April 2020 - Das Dream-Team der Sky One Shwo "Eine Liga für sich" ist wieder vereint: In der neuen Show "Matze Knops Homeoffice" von und mit Comedian Matze Knop ist heute um 17.30 Uhr Panagiota Petridou zu Gast.

In seiner neuen Show "Matze Knops Homeoffice" erleben wir Knop erstmals als Moderator seiner eigenen Sendung. Er befasst sich dabei mit tagesaktuellen Meldungen zu COVID-19, die ihm auch von den Zuschauern eingesandt werden, und ordnet diese ein. Darüber hinaus spricht er via Skype, Facetime und ähnlichem mit Prominenten aber auch normalen Menschen und gibt Tipps gegen die Langeweile zu Hause oder den zunehmenden Bauchumfang. Neben aktuellen Themen finden aber auch der "Sport in der Zukunft" und Netz-Kuriositäten den Weg in die ca. 15-minütige Show.

Produziert werden die vorerst 25 Episoden von "Matze Knops Home Office" in Matze Knops hauseigenem Studio mit tatkräftiger Unterstützung seines Bruders Timo. Produzenten sind die Gebrüder Knop, High Entertainment und B28.

Sky zeigt von Montag bis Freitag die Show "Matze Knops Homeoffice" um 17.30 Uhr auf dem Free-TV Sender Sky Sport News HD. Im Anschluss ist die Show auch on Demand, über skysport.de, die Sky Sport App, Sky Go und Sky Ticket sowie auf allen Sky Social-Media-Kanälen verfügbar.

