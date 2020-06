Neue Osnabrücker Zeitung

Gewerkschaft NGG: Fleisch ohne Werkvertrag kostet 10 bis 20 Cent mehr pro Kilo

Gewerkschaftsboss Zeitler: Fleisch ohne Werkvertrag kostet 10 bis 20 Cent mehr pro Kilo

NGG-Chef: Das muss es uns doch wert sein - "Corona-Test für alle Schlachthof-Mitarbeiter"

Osnabrück. Fleischproduktion in Deutschland ist nach Auffassung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auch ohne den Einsatz umstrittener Werkverträge möglich. Gewerkschaftschef Guido Zeitler sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wir haben durchgerechnet, wie viel es kosten würde, vernünftige Arbeitsbedingungen einzuhalten in Schlachthöfen: Das wären pro Kilogramm Schweinefleisch 10 bis 20 Cent mehr. Das muss es uns doch wert sein", befand der Gewerkschafter.

Er forderte die Bundesregierung um Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf, das angekündigte Werkvertragsverbot auch umzusetzen. Dem nun von einigen Unternehmen angekündigten Verzicht auf Werkverträge traue er nicht, sagte Zeitler. "Den Unternehmen in der Fleischindustrie glaube ich gar nichts mehr", so Zeitler. In den vergangenen Jahren seien viele Verbesserungen angekündigt worden, "aber im Endeffekt ging es den Beschäftigten gleichbleibend schlecht".

Darüber hinaus forderte der Gewerkschaftsboss eine deutschlandweite Testung aller Arbeiter in Schlachthöfen auf eine Corona-Infektion. "Was wir jetzt bei Tönnies oder Wiesenhof an Corona-Ausbrüchen sehen, ist vielleicht nur die Spitze des Eisbergs." Zeitler kritisierte, dass in den vergangenen Jahren zwar viel übers Tierwohl, aber wenig über die Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen diskutiert worden sei. "Die Arbeiter aus dem Ausland werden nicht als Bestandteil unserer Gesellschaft wahrgenommen. Sie haben keinerlei Anbindung. Deswegen fehlt es da auch an Bewusstsein für die Probleme." Er kritisierte in diesem Kontext, dass der geplante Fleischgipfel am Freitag in Düsseldorf mit Bundesagrarministerin Julia Klöckner komplett ohne Vertreter der Arbeitnehmerschaft stattfinden soll.

