NOZ: Musikerin Alice Merton fand ihre Stimme zu schlecht für Casting-Shows

Musikerin Alice Merton fand ihre Stimme zu schlecht für Casting-Shows

Karriere nach dem Welthit "No Roots" hat Freundschaften kaputtgemacht

Osnabrück. Musikerin und TV-Coach Alice Merton fehlte vor ihrem Welthit das Selbstbewusstsein für Casting-Shows: "Ich habe mir das nicht zugetraut", sagte die 25-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wenn ich nie in Castingshows gegangen bin, dann weil ich meine Stimme selbst nicht gut genug fand. Bei 'The Voice' geht's ja erst mal um nichts anderes, weil die Coaches mit dem Rücken zu den Kandidaten sitzen." In der aktuellen Staffel von "The Voice of Germany" begleitet Merton die Kandidaten nun als Coach.

Der weltweite Ruhm, den Merton mit ihrem allerersten Song "No Roots" erworben hat, hat auch einen persönlichen Preis gehabt: "Ich darf die Welt bereisen, für andere singen und finde es wunderschön. Gleichzeitig war ich jetzt zwei Jahre lang 'missing in action'. Dabei gehen auch Freundschaften kaputt, weil ich keine Zeit hatte, mich zu melden. Jetzt muss ich das erst mal alles verdauen: den Erfolg, den neuen Lebensstil."

