NOZ: Wir sind Kirche: Papst-Beschluss ist "plausibel, konkret und notwendig"

Wir sind Kirche: Papst-Beschluss ist "plausibel, konkret und notwendig"

Sprecher Christian Weisner lobt neue Vorschriften zum Umgang mit Missbrauch

Osnabrück. Die katholische Organisation "Wir sind Kirche" hat den aktuellen Beschluss von Papst Franziskus zum innerkirchlichen Vorgehen bei Fällen von sexuellem Missbrauch gelobt. Der Sprecher der Kirchenvolksbewegung, Christian Weisner, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Was der Papst nun zum Umgang mit Missbrauch in der Kirche verkündet hat, ist plausibel, konkret und notwendig." Weisner wies darauf hin, dass derartige Regeln zum Umgang mit Missbrauch lange überfällig gewesen seien. "Wenn das Schreiben direkt am Ende des Anti-Missbrauchsgipfels im Februar veröffentlicht worden wäre, wäre der Erfolg des Gipfels sofort sichtbar geworden", sagte Weisner.

