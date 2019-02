NOZ: Verbandspräsident: Künstliche Intelligenz wird für Versicherungen wichtiger

Neue Osnabrücker Zeitung

Osnabrück Die Versicherungsbranche wird nach Ansicht ihres Verbandspräsidenten in Zukunft verstärkt Künstliche Intelligenz nutzen, etwa in der Schadensbearbeitung. "Das ist wichtig, denn damit lässt sich nicht nur viel Geld sparen, sondern man kann den Prozess für die Kunden viel einfacher und besser machen", sagte Wolfgang Weiler, Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Grundsätzlich biete die Digitalisierung viele Chancen, so Weiler. "Eine Reihe von Unternehmen versucht, sich neue Geschäftsgelder durch Kooperationen mit anderen zu erschließen und etwa im Gesundheitsbereich Angebote für die Kunden zu machen, die weit über die Leistungen eines Versicherungsunternehmens hinausgehen." Diesen Trend sehe man auch im Bereich der Kfz-Versicherungen. Weiler betonte: "Das digitale Geschäft ist erst dabei, sich herauszuschälen."

