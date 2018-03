NOZ: DGB: Große Koalition muss binnen 100 Tagen zeigen, was sie kann

Osnabrück (ots) - DGB: Große Koalition muss binnen 100 Tagen zeigen, was sie kann

Hoffmann verlangt schnelle Entscheidungen zu Rente, Pflege, Investitionen und Kassenbeiträgen

Osnabrück. Nach dem Ja der SPD zur Großen Koalition drängt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) die kommende Regierung zu schnellen Entscheidungen. DGB-Chef Reiner Hoffmann sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag): "Die Groko steht. Jetzt muss sie zügig in einem 100-Tage-Programm bis zur Sommerpause zeigen, was sie kann."

Hoffmann verlangte Vereinbarungen zu Pflege, Rente und Investitionen sowie zur paritätischen Bezahlung von Krankenkassenbeiträgen und zum Recht auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeitarbeit. Er betonte, die Grundlagen dafür müssten sofort gelegt werden. Der Koalitionsvertrag enthalte viele Vorhaben, "die in die richtige Richtung gehen", sagte der Gewerkschafter und kündigte an: "Die Gewerkschaften werden die Koalition hier treiben und bei weitergehenden Forderungen nicht nachlassen."

