Leaky Gut und Immunreaktionen - Warum eine gesunde Darmbarriere so wichtig ist

Die Darmschleimhaut ist die größte und eine der wichtigsten Schutzbarrieren unseres Körpers (1,2). Als Verbindung zwischen Darm und Organismus reguliert sie das Zusammenspiel von Darmmikrobiota - also die Gesamtheit der Darmbakterien - und Immunsystem. Sie sorgt dafür, dass Nährstoffe aufgenommen und schädliche Keime abgewehrt werden (3,4). Gerät diese Schutzfunktion aus dem Gleichgewicht, kann das Auswirkungen auf das Immunsystem haben (3). Daher rückt die Unterstützung der Darmbarriere durch ausgewählte Milchsäurebakterien und bestimmte Mikronährstoffe, wie sie in SymbioLact® Comp. enthalten sind (5), in den Fokus.

Die Darmschleimhaut und ihre Schutzfunktion

Die Darmschleimhaut ist eng mit unserem Immunsystem verbunden (6). Mit einer geschätzten Oberfläche von etwa 30 bis über 400 m² stellt sie die größte Kontaktfläche zwischen dem menschlichen Körper und der Außenwelt dar (1,2). Gleichzeitig erneuern sich die Zellen der Darmschleimhaut alle drei bis fünf Tage vollständig - der Darm ist also ständig im Aufbau und in der Regeneration (7).

So entsteht eine Balance zwischen Schutz und Durchlässigkeit: Nährstoffe aus der Nahrung werden aufgenommen, während potenziell schädliche Stoffe kontrolliert abgewehrt werden (4,6). Voraussetzung dafür ist jedoch eine gesunde, stabile Darmwand (3,8).

Wenn die Barriere durchlässiger wird

Wird die Darmbarriere durchlässiger, können Fremdstoffe leichter mit dem Immunsystem in Kontakt treten (3,4). In der Fachliteratur wird dieser Zustand als "Leaky Gut" bezeichnet. Damit ist eine vorübergehende Lockerung der Verbindungen zwischen den Darmzellen gemeint (3,4,8).

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Darmmikrobiota. Zahlreiche Studien zeigten, dass bestimmte Laktobazillen und Bifidobakterien dazu beitragen können, die Darmbarriere zu stabilisieren, die Schleimschicht zu stärken und das natürliche Gleichgewicht im Darm zu fördern (4,9-12). Dieses eng vernetzte System aus Darmschleimhaut, Mikrobiota und Immunbalance kann durch die eigene Ernährung gezielt unterstützt werden.

Unterstützung der Darmschleimhaut*

Für den stetigen Aufbau und die Regeneration der Darmschleimhaut ist eine gute Versorgung essenziell (7). Neben einer ausgewogenen Ernährung rückt das Nahrungsergänzungsmittel SymbioLact® Comp. mit seiner Kombination aus gezielt ausgewählten Milchsäurebakterien und Biotin* in den Fokus (4,8,12). Biotin unterstützt den normalen Stoffwechsel und trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei (13) - auch der Darmschleimhaut (5). Die enthaltenen Milchsäurebakterien zählen zu den gut untersuchten Kulturen. Sie können die Darmbarriere sowohl stabilisieren als auch mit dem Immunsystem im Darm zusammenwirken (12,14). SymbioLact® Comp. eignet sich zur Unterstützung der Darmschleimhaut in Phasen erhöhter Beanspruchung, zum Beispiel bei unausgewogener Ernährung oder Stress (5).

Weitere Informationen zum Produkt SymbioLact® Comp. sind unter www.symbiopharm.de/produkte/symbiolact-milchsaurebakterien/comp abzurufen.

*Biotin trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute (z. B. Darmschleimhaut) bei.

