IFEMEDI

Viel um die Ohren? - Meereskiefernextrakt verbessert bei Tinnitus- Symptomen die Mikrozirkulation im Innenohr

2 Audios

231030_BmE_Tinnitus.mp3

MP3 - 1,3 MB - 01:22 Download Your browser does not support the audio element.

231030_OTP_Tinnitus.mp3

MP3 - 1,7 MB - 01:49 Download Your browser does not support the audio element.

Ein Dokument

Oldenburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Klingeln, Rauschen, Knattern, Klopfen oder Pfeifen: Solche Ohrgeräusche sind typisch für einen Tinnitus. Den hatte hierzulande schon jeder Vierte. Viele nur über einen kurzen Zeitraum hinweg, bei manchen bleibt der Tinnitus aber dauerhaft, ist also chronisch. Helke Michael hat sich mal schlau gemacht, was das für das Leben der Betroffenen bedeutet und was in solchen Fällen helfen kann.

Sprecherin: Ein chronischer Tinnitus ist für die Betroffenen beruflich und privat ein echtes Ärgernis, sagt Dr. Jörg Hüve.

O-Ton 1 (Dr. Jörg Hüve, 19 Sek.): "Denn so ein chronischer Tinnitus, so nennen wir übrigens alle, die länger als drei Monate andauern, der nervt nicht nur, sondern führt oft auch zu Folgeerkrankungen wie Konzentrations- und Schlafstörungen, Depressionen und Angstzuständen, Schwindel und Kopfweh. Das beeinträchtigt das Lebensgefühl natürlich erheblich."

Sprecherin: Dazu kommt, dass ein chronischer Tinnitus nur sehr schwer zu behandeln ist.

O-Ton 2 (Dr. Jörg Hüve, 18 Sek.): "In der Regel müssen die Betroffenen mithilfe psychologischer Unterstützung lernen, mit den Ohrgeräuschen zu leben, ohne dass diese sie weiter belasten. Außerdem kann man versuchen, mit Medikamenten die Durchblutung des Mittelohrs, die sogenannte Mikrozirkulation zu verbessern, um so die Tinnitus-Symptome zu lindern."

Sprecherin: Dabei können herkömmliche Medikamente allerdings starke Nebenwirkungen hervorrufen, was den Leidensdruck von Tinnitus-Betroffenen natürlich noch erhöht.

O-Ton 3 (Dr. Jörg Hüve, 24 Sek.): "Eine gute Alternative sind in dem Fall pflanzliche Mittel, wie beispielsweise der natürliche Pflanzenextrakt Pycnogenol®. Der wird aus der Rinde der französischen Meereskiefer gewonnen, verbessert laut neuer wissenschaftlicher Studien nachweislich die Mikrozirkulation im Innenohr, was dann wiederum zu einer Linderung der Tinnitus-Symptome führen kann. In Deutschland erhalten Sie den Extrakt übrigens rezeptfrei in der Apotheke."

Abmoderationsvorschlag: Mehr über diesen Meereskiefernextrakt und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten finden Sie im Netz unter www.pycnogenol.de.

Original-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell