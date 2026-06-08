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Rock am Ring: Ministerpräsident Schnieder besucht den Lidl Rock Store

Starker Partner für Rheinland-Pfalz: Lidl setzt auf exzellente Ausbildung

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Nürburg (ots)

Besuch aus der Staatskanzlei bei Rock am Ring: Gordon Schnieder, der neue Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, hat sich am Samstag ein Bild vom Lidl Rock Store am Nürburgring gemacht. Eine ehemalige Auszubildende und heutige Filialleiterin führte den Regierungschef durch die Festivalfiliale. Bei dem Rundgang stand das Thema Ausbildung im Mittelpunkt, denn der Lidl Rock Store ist seit jeher als wichtiges Praxisprojekt für den Nachwuchs etabliert.

Für den Lebensmitteleinzelhändler steht fest: Eine starke Ausbildung ist die Basis für die Zukunft jedes Betriebs. Deshalb investiert Lidl gezielt in junge Talente und überträgt früh Verantwortung. Die Festivalfiliale ist dafür das beste Beispiel: Mehr als die Hälfte der Mitarbeiter im Lidl Rock Store sind Nachwuchskräfte, die in allen Bereichen - von der Logistik über die Warenverräumung bis zur Kasse - eigenverantwortlich im Einsatz sind. Derartige Projekte fördern Teamgeist sowie Eigeninitiative und bereiten die Auszubildenden und dual Studierenden auf spätere Positionen vor.

Über die Festivalfiliale hinaus ist Lidl ein großer Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Der Lebensmitteleinzelhändler wächst in der Region nachhaltig weiter und ist bereit, weiter in das Land zu investieren.

Friedrich Fuchs, Chief Executive Officer der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, betonte während des Rundgangs jedoch auch die aktuellen Herausforderungen für den Handel: "Eine fundierte Ausbildung ist der Grundstein für unsere Zukunft. Was unsere jungen Kolleginnen und Kollegen hier bei Rock am Ring mit vollem Einsatz leisten, ist beeindruckend. Wir investieren gerne in die Menschen und Standorte in Rheinland-Pfalz. Um diese hohe Ausbildungsqualität und unsere Wachstumsdynamik nahtlos in neue Standorte und moderne Arbeitsplätze zu übersetzen, benötigt die Wirtschaft jedoch schnelle und unbürokratische Planungs- und Genehmigungsprozesse. Gleichzeitig haben sich die Zeiträume für Baugenehmigungen seit 2004 mehr als vervierfacht. Uns ist wichtig, hier gemeinsam mit der Politik Wege zu finden, um Verfahren zu beschleunigen und Planungssicherheit für Investitionen zu schaffen."

Lidl versteht den Besuch des Ministerpräsidenten als Auftakt für einen konstruktiven Dialog, um die Zukunft des Handels und des regionalen Arbeitsmarktes gemeinsam noch erfolgreicher zu gestalten.

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