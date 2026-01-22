Lidl

Julian Nagelsmann wird Botschafter für Lidl Plus

Smarte Technologie als Alltagshelfer - taktisch sparen mit Lidl Plus lohnt sich

Clevere Entscheidungen, Leidenschaft für Innovation und strategisches Denken - dafür steht Julian Nagelsmann. Lidl Plus geht eine Partnerschaft mit Julian Nagelsmann ein, die zeigt, wie die Lidl Plus App den Alltag einfacher, effizienter und günstiger macht.

Julian Nagelsmann gilt als digitalaffin und ist dafür bekannt, Technologien überlegt und zielorientiert einzusetzen. Genau darum geht es bei Lidl Plus: Das erfolgreiche Loyalty-Programm unterstützt seine Nutzer dabei, spezielle Angebote, Partnervorteile und personalisierte Rabatte zu nutzen, und dadurch gezielt zu sparen und intelligente Kaufentscheidungen zu treffen.

"Ich nutze gerne Technologie, die das Leben einfacher macht. Bei meinen Einkäufen ist das die Lidl Plus App. Mit ihr kann ich sparen, bezahlen, digitale Kassenzettel und Pfandbons nutzen, und alle Angebote in den Filialen und online sehen. Dass all diese Funktionen in einer einzigen App zur Verfügung stehen, ist nicht nur praktisch, sondern macht meinen Einkauf auch schneller und noch angenehmer", sagt Julian Nagelsmann.

"Die Lidl Plus App ist das richtige Werkzeug für alle, die das Maximale aus ihrem Einkauf herausholen wollen. Das Ziel ist dabei immer klar: allen Nutzern das beste Angebot bieten - in den Filialen, im Lidl-Onlineshop und bei Partnern", sagt Julius von Schnurbein, Leiter Customer Relations der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Doch die Lidl Plus App ist nicht nur ein wahrer Alltagshelfer. Sie ist TÜV-zertifiziert und garantiert somit die Sicherheit von Kommunikationswegen und Datenverarbeitung. Darüber hinaus hat die Wirtschaftswoche Lidl Plus als die App des Jahres 2025 in der Kategorie Food ausgezeichnet. Das Ergebnis basiert auf einer Befragung des Marktforschungsinstituts Innofact. Wie beliebt die Lidl Plus App ist, zeigt die beeindruckende Anzahl der Nutzer: mehr als 100 Millionen sind es europaweit.

Alle Vorteile der Lidl Plus App im Überblick

Mit Lidl Plus geht der Lebensmitteleinzelhändler auf die Bedürfnisse der Kunden ein, indem digitale Angebote direkt mit dem Einkaufserlebnis in der Filiale verbunden werden. Registrierte Lidl Plus-Nutzer erhalten unter der Rubrik "Angebote" alle Lidl Plus-Angebote. Diese werden unter anderem im Haushaltshandzettel oder in der Lidl-Filiale auf den Preisschildern beworben. Unter "Meine Coupons" profitieren Lidl-Kunden darüber hinaus von personalisierten Angeboten wie Geburtstags- und Rabattsammlercoupons sowie zusätzlichen exklusiven Coupons, die auf das bisherige Kaufverhalten zugeschnitten sind und persönlich ausgespielt werden können.

Dank des "Rabattsammlers" erhalten die Kunden in Abhängigkeit des monatlichen Einkaufswerts kostenlose oder vergünstigte Artikel. Alternativ können sie den "Rabattsammler Plus" aktivieren und von einem vergünstigten oder kostenlosen Dyn Sport Abo, Disney+ Abo beziehungsweise BILD Plus Abo profitieren.

Sobald Kunden an der Kasse ihre persönliche Lidl Plus-Karte scannen, lösen sie ihre aktivierten Coupons ein und erhöhen den Einkaufswert im Rabattsammler. Wer Lidl Pay nutzt, kann damit auch direkt über die App den Einkauf bezahlen. Die Abwicklung erfolgt per Lastschrift. Durch den optionalen Verzicht auf Papierbons leisten Lidl Plus-Nutzer einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Zudem sind in der Lidl Plus App alle Bons jederzeit einsehbar.

Seit über einem Jahr ist der Lidl-Onlineshop in die Lidl Plus App integriert. Denn Lidl möchte für seine Kunden immer die erste Wahl beim täglichen Einkauf sein - unabhängig davon, ob der Einkauf in der Filiale oder im Onlineshop stattfindet.

Aktiv sparen mit Lidl Plus

Die Kunden sehen im Prospekt, welchen Betrag sie innerhalb einer Woche mit Lidl Plus sparen können. Zum Start der Partnerschaft ist diese Wochenersparnis unmittelbar neben einem Foto von Julian Nagelsmann abgebildet. Denn ob im Arbeitsalltag oder bei der Nutzung von Lidl Plus - am Ende geht es um Zahlen, die zeigen, welches Ergebnis die eigenen Entscheidungen nach sich ziehen.

Weitere Informationen zu Lidl Plus finden Sie hier.

