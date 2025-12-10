Lidl

Lidl Deutschland Tour kommt zum Finale nach Heilbronn

Lebensmitteleinzelhändler zum dritten Mal Hauptsponsor, Namensgeber und "Offizieller Frische-Partner"

Bild-Infos

Download

Bad Wimpfen (ots)

Die letzte und somit wohl auch spannendste Etappe des wichtigsten mehrtägigen Profi-Radrennens des Landes endet im nächsten Jahr in der Lidl-Heimat Heilbronn. Das haben die Tour-Verantwortlichen und Lidl bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwoch in Heilbronn bekanntgegeben.

Das Rennen startet am 19. August und führt in den folgenden vier Tagen durch verschiedene Bundesländer. Neben Heilbronn ist auch Schwäbisch Hall als Etappenort bestätigt. Die historische Altstadt im Nordosten Baden-Württembergs wird Zielort der ersten und Startpunkt der zweiten Etappe sein.

Bereits 2024, in dem Jahr, als Lidl erstmals Hauptsponsor, Namensgeber und "Offizieller Frische-Partner" des Rennens war, führte die Tour durch die Region Heilbronn-Franken. Heilbronn war damals Ziel der ersten und Start der zweiten Etappe. Bei der kommenden Lidl Deutschland Tour fahren am Finaltag nicht nur die Profis durch die Stadt am Neckar, Heilbronn wird auch Austragungsort des offiziellen Breitensportrennens ADAC Cycling Tour sein.

Lidl will Menschen zum Mitmachen bewegen

"Wir sind stolz darauf, bereits zum dritten Mal und bis 2028 Hauptsponsor der Lidl Deutschland Tour zu sein. Mit dem Finale der Lidl Deutschland Tour kommt auch die ADAC Cycling Tour nach Heilbronn. Das freut uns sehr, denn wir wollen den Radsport der allgemeinen Bevölkerung zugänglich machen und jeden dazu anregen, selbst aktiv zu werden. Als Lebensmitteleinzelhändler schaffen wir dabei die Verbindung zwischen Sport, Bewegung und bewusster Ernährung und versorgen die Sportler im Zielbereich beispielsweise mit frischem Obst", sagt Arnd Pickhardt, Geschäftsleiter Kunde der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

Als Hauptsponsor, Namensgeber und "Offizieller Frische-Partner" der Lidl Deutschland Tour wird der Lebensmitteleinzelhändler rund um das Rennen sichtbar sein und für bewusste Ernährung und Bewegung sorgen. Schon in der Vergangenheit hat Lidl die Tour für Millionen von Zuschauern an der Strecke und vor den Fernsehern erlebbar gemacht.

Neben der Lidl Deutschland Tour unterstützt der Lebensmitteleinzelhändler seit 2025 und bis 2028 auch das Radrennen "Eschborn-Frankfurt" und die "ADAC Cyclassics Hamburg". Die beiden Eintagesrennen werden, wie die Lidl Deutschland Tour auch, vom Radsportveranstalter A.S.O. Germany organisiert. Das Engagement im Radsport ist Teil der sozialen Verantwortung des Lebensmitteleinzelhändlers im Fokusfeld "Gesundheit fördern".

International ist der Lebensmitteleinzelhändler seit 2023 Partner des UCI WorldTeams und Women's UCI WorldTeams Lidl-Trek. Im Oktober 2025 hat Lidl die Mehrheitsbeteiligung an Lidl-Trek erworben mit dem Ziel, das beste Radsportteam der Welt zu werden. Darauf zahlt auch das Development-Team von Lidl-Trek ein, in dem junge Talente gefördert und entwickelt werden. Zukünftig wird ein Teil der Hauptverwaltung von Lidl in Deutschland in Bad Wimpfen als neue Heimat von Lidl-Trek dienen. Das Team wird auch in 2026 bei der Lidl Deutschland Tour antreten.

Weitere Informationen zur Lidl Deutschland Tour finden Sie hier.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell