Lidl erhält zwei "V-Label Awards"

Vegane Lidl-Eigenmarke "Vemondo" überzeugt in den Kategorien "Consumers' Choice" und "Marketing & Branding"

Bad Wimpfen (ots)

Lidl räumt bei den "International V-Label Awards" doppelt ab: Bereits zum dritten Mal in Folge überzeugt die vegane Lidl-Eigenmarke "Vemondo" in der Kategorie "Consumers' Choice", in der innerhalb einer öffentlichen Abstimmung 15.000 Stimmen zu insgesamt neun Subkategorien eingeflossen sind. In der Subkategorie "Product Range" wählten Kunden und Fans "Vemondo" zum Gewinner. Zum ersten Mal erhält Lidl auch den "V-Label Award" für die Produktlinie "Vemondo" in der Kategorie "Marketing & Branding". Ausschlaggebend für die Jury aus 13 Branchenexperten sowie Vertretern von Medien und NGOs waren der Online- und Social-Media-Auftritt, das Verpackungsdesign sowie Marketing-Kampagnen für die vegane Produktlinie. Die V-Label-Awards werden von der V-Label GmbH ausgerichtet, die mit dem V-Label seit 1996 das führende Markenzeichen für vegane und vegetarische Produkte anbietet.

"Die erneute Auszeichnung mit dem V-Label Award zeigt, dass wir mit den 'Vemondo'-Produkten sehr beliebte Alternativen zu tierischen Erzeugnissen anbieten", freut sich Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung und Co. KG. "Wir wollen uns darauf aber nicht ausruhen, sondern unser veganes Sortiment künftig konsequent ausbauen und weiterentwickeln."

Aktuell umfasst die Eigenmarke "Vemondo" über 100 pflanzliche Produkte vom Brotaufstrich über vegane Joghurtalternativen und Desserts bis hin zu vielfältigen Fleischalternativen. Um weitere Kunden mit diesem attraktiven Angebot anzusprechen, hat Lidl im Oktober 2023 die Preise nahezu aller "Vemondo"-Produkte an tierische Vergleichsprodukte angepasst. Damit erleichtert der Lebensmitteleinzelhändler den Zugang zu einer pflanzenbasierten Ernährung ohne finanzielle Nachteile.

