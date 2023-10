Lidl

Videoreihe #LäuftBeiLidl zeigt, wie bewusste Ernährung einfach und günstig gelingt

Content Creatorin und Unternehmerin Marie Johnson lebt seit 2018 weitestgehend vegan und achtet in ihrem Alltag auf einen möglichst nachhaltigen Lebensstil. Daher ist sie der perfekte Host für die neue Staffel der Videoreihe #LäuftBeiLidl zur Strategie für bewusste Ernährung, welche die Unternehmen von Lidl gemeinsam erarbeitet haben. Lidl zeigt damit einmal mehr, dass eine gesunde und nachhaltige Ernährung weder kompliziert noch teuer sein muss. Bereits beim Einkauf befähigt Lidl seine Kunden mit Siegeln, Deklarationen und veränderten Verpackungen, auf eine bewusste Ernährung zu achten - ohne erhobenen Zeigefinger. Wie genau das funktioniert, zeigen die neuen Folgen ab dem 30. Oktober auf www.lidl.de/laeuftbeilidl und auf Youtube.

Gesunde Ernährung schon von Kindheit an

Ob vegan auch gesund ist, erfährt Marie von Sandra Rieger. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin in der Qualitätssicherung der Lidl Dienstleistung in Bad Wimpfen und weiß so einiges über eine ausgewogene Ernährung. Noch immer sind Übergewicht und ernährungsbedingte Krankheiten ein großes Problem, das häufig bereits in der Kindheit ihren Ursprung hat. Lidl wirkt diesen mit angepassten Verpackungen und Verzicht auf Kindermarketing von Produkten, die laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ungesund sind, entgegen, erhöht zudem den Vollkornanteil und reduziert bereits seit 2017 schrittweise Salz und Zucker in seinen Eigenmarkenprodukten.

Nachhaltige Ernährung innerhalb der planetaren Grenzen

Die Strategie Bewusste Ernährung orientiert sich an der Planetary Health Diet, die für 2050 eine Weltbevölkerung von zehn Milliarden Menschen prognostiziert und Maßgaben setzt, wie diese ernährt werden können. Schon heute werden dem Planeten mehr Ressourcen entnommen als auf natürliche Weise nachwachsen können. Mit einem stärkeren Fokus auf pflanzlichen Proteinen, mehr ökologischem Anbau und bewussterem Einkauf von saisonalen und regionalen Produkten setzt Lidl auf mehr Nachhaltigkeit bei der Ernährung. Die Details erläutert Alexander Liedke vom CSR Einkauf Marie auf einem Sojafeld in Rheinland-Pfalz.

Lidl befähigt seine Kunden zu einer bewussteren Ernährung

Dass die Entscheidung für eine gesunde und nachhaltige Ernährung bereits beim Einkauf getroffen wird, beschäftigt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware. Er geht mit Marie in einer Lidl-Filiale auf Einkaufstour. Im Einkaufswagen landen neben ballaststoffreichen Vollkornprodukten und regionalem Bioland-Gemüse auch viele vegane Produkte der Eigenmarke Vemondo. Bei nahezu dem gesamten Vemondo-Sortiment hat Lidl in Deutschland jüngst als erster deutscher Lebensmitteleinzelhändler die Preise auf das Niveau der Vergleichsprodukte tierischen Ursprungs gesenkt. Damit bietet der Lebensmitteleinzelhändler nicht nur für Vegetarier und Veganer ein attraktives Angebot, sondern spricht ausdrücklich auch alle Flexitarier an, die sich nachhaltiger ernähren möchten: Mit einem einfacheren Zugang zu pflanzenbasierten Produkten, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen.

Snackable Content in fünf Staffeln #LäuftBeiLidl

Das Format #LäuftBeiLidl gewährt mit kurzen Videos einen exklusiven Blick hinter die Kulissen von Lidl und seinen Partnern. Wem der Einblick nicht tief genug geht, kann auf Zusatzmaterial, sogenannte "Deep Dives", zugreifen, die die einzelnen Themen genauer beleuchten. In den vorherigen Staffeln haben Influencer bereits durch die Themen "Einfach mehr Wert! Wertstoffe und alternative Verpackungen bei Lidl", "Mehr als nur günstig - die Eigenmarken von Lidl", "Das kommt uns nicht in die Tonne - Lebensmittelrettung bei Lidl" sowie "Willkommen im #teamlidl - hinter den Kulissen bei Lidl als Arbeitgeber" geführt.

