Lidl ernennt Grabarz & Partner zur neuen Marketing-Leadagentur

Die Hamburger sind ab sofort erste Anlaufstelle für den Lebensmitteleinzelhändler bei Marketingaktivitäten für den deutschen Markt

Bad Wimpfen (ots)

Lidl in Deutschland macht Grabarz & Partner zu seiner neuen Lead-Agentur für alle Marketingaktivitäten in Deutschland: Die in Hamburg ansässige Kreativagentur Grabarz & Partner konnte im Pitch um den Etat des zur Schwarz Gruppe gehörenden Handelsunternehmen überzeugen. Die Zusammenarbeit startet ab sofort und umfasst alle Marketingaktivitäten.

"Mit Grabarz & Partner haben wir nun eine starke Kreativ-Agentur mit langjähriger Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel an unserer Seite, die uns bei der konzeptionellen und kreativen Umsetzung unserer künftigen Marketingmaßnahmen unterstützt. Gemeinsam werden wir in diesen herausfordernden Zeiten den Fokus wieder verstärkt auf unser Kerngeschäft legen. Gleichzeitig freuen wir uns über den frischen kreativen Wind aus der Hafenstadt", so Maciej Magdziarz, Geschäftsführer Marketing bei Lidl in Deutschland.

Bastian Goldschmidt, Geschäftsführer Strategie bei Grabarz & Partner, ergänzt: "Dieser Pitch war für uns sehr besonders und ein unglaublich partnerschaftlicher Prozess. Wir freuen uns, dass es jetzt so richtig losgeht und wir Lidl über alle Marketingmaßnahmen hinweg unterstützen können."

Der internationale Pitch um den Lead-Etat der Lidl Stiftung ist von der Ernennung von Grabarz & Partner als neue Lead-Agentur für Lidl in Deutschland nicht betroffen. Dieser parallele Prozess wird bis Anfang des nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Über Lidl in Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen über 93.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt.

Mehr Informationen zu Lidl in Deutschland im Internet auf lidl.de.

Über Grabarz & Partner

Grabarz & Partner ist eine unabhängige, inhabergeführte Werbeagentur, die zu den kreativsten Agenturen Deutschlands und der Welt zählt. Der "Cannes Lions Creativity Report" listet die Hamburger Agentur als eine der "Top 10 Independent Agencies" des Jahrzehnts. Rund 200 Experten arbeiten daran "Emotional Impact" zu kreieren und so Marken und Menschen zu bewegen. Marken wie Porsche, Amazon, Burger King, Indeed oder die Deutsche Bahn.

