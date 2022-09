Lidl

Ausbildung bei Lidl rockt: Neue Recruiting-Kampagne rückt zum Auftakt Festival-Einsatz in den Mittelpunkt

2023 stellt Lidl wieder über 3.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung

Bad Wimpfen (ots)

Unter dem Motto "Ausbildungsprogramme, die rocken" startet Lidl pünktlich zur heißen Recruiting-Phase für die Nachwuchskräfte 2023 mit einer Azubi-Kampagne. Zum Auftakt veröffentlicht das Unternehmen einen Kampagnenfilm, für den vier Lidl-Auszubildende in diesem Jahr bei den drei Festivalfilialen des Lebensmitteleinzelhändlers bei Rock am Ring, Rock im Park sowie Airbeat One begleitet wurden. Das Video wird passend zur jungen und onlineaffinen Zielgruppe auf Instagram, Snapchat, TikTok sowie YouTube ausgespielt und greift ein Highlight in der Lidl-Ausbildung auf, bei dem in diesem Jahr rund 260 Azubis und Studenten dabei waren.

Für 2023 plant Lidl mehr als 3.000 Auszubildende, Abiturientenprogramm-Teilnehmer und Duale Studenten einzustellen. Das Unternehmen verfolgt damit das Ziel, einem Fachkräftemangel vorzubeugen und jungen Leuten einen erstklassigen Karrierestart zu bieten. Das Recruiting von Auszubildenden und Studenten nimmt seit jeher einen hohen Stellenwert bei Lidl ein, das zielgruppenspezifisch insbesondere über Social Media läuft. Lidl ist mit eigenen Karriere-Kanälen auf Instagram, LinkedIn und Xing sowie TikTok unterwegs. Der humorvolle Content sowie aufmerksamkeitsstarke Recruiting-Kampagnen für Schüler und Studenten kommen gut an. So verzeichnet beispielsweise der Kanal "lidlkarriere" auf Instagram derzeit über 43.000 Follower.

Ausbildung bei Lidl lohnt sich

Neben den spannenden Ausbildungsprojekten wie der Einsatz bei einer Festivalfiliale, "Azubis leiten eine Filiale" oder der Nachwuchswettbewerb "Grips&Co.", die den Teamspirit und die Eigenverantwortung fördern, erwartet die jungen Leute auch zahlreiche weitere Vorteile im Unternehmen. 21 Berufsbilder mit hervorragenden Jobperspektiven stehen zur Auswahl. Durch eine intensive persönliche Betreuung durch die Führungskraft und ein Patenprogramm sowie Seminare und Schulungen werden die neuen Talente in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung gefördert und auf die nächsten Karriereschritte nach der Ausbildung oder dem Studium vorbereitet. Denn alle Maßnahmen zahlen darauf ein, die Nachwuchskräfte zu übernehmen und ihnen attraktive sowie sichere Jobperspektiven zu bieten.

Berufsneulinge profitieren ebenfalls von einer überdurchschnittlichen Vergütung. Azubis erhalten im ersten Lehrjahr monatlich 1.100 Euro, im zweiten 1.200 Euro und im dritten 1.350 Euro. Die Teilnehmer der Abiturientenprogramme verdienen ab dem ersten bis zum sechsten Lehrmonat 1.200 Euro, vom siebten bis zum 18. Ausbildungsmonat 1.350 Euro, ab dem 19. Monat werden sie übertariflich bezahlt. Das Entgelt der dual Studierenden liegt jeweils monatlich im ersten Jahr bei 1.500 Euro, im zweiten Jahr bei 1.600 Euro und im dritten Jahr bei 1.800 Euro. Zusätzlich zum Gehalt erhalten alle Azubis, Abiturientenprogramm-Teilnehmer und Studenten Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Über Lidl in Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell betreibt Lidl rund 12.000 Filialen in derzeit 31 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen über 93.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf sechs Fokusthemen: Klima schützen, Biodiversität achten, Ressourcen schonen, fair handeln, Gesundheit fördern und Dialog führen. Lidl in Deutschland hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 24,5 Mrd. Euro erzielt. Mehr Informationen zu Lidl in Deutschland im Internet auf lidl.de.

