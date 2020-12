Lidl

Lidl spendet 250.000 Euro an "Ein Herz für Kinder"

Lidl-Kunden unterstützen die Kinderhilfsorganisation durch den Kauf von nachhaltigem Holzspielzeug und Hörbüchern

NeckarsulmNeckarsulm (ots)

Bei der ZDF-Spendengala "Ein Herz für Kinder" am vergangenen Samstag in Berlin spendete Lidl in Deutschland erneut 250.000 Euro an die Kinderhilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" und fördert damit die Chancengerechtigkeit für in Not geratene Kinder und Familien. Die Summe kam durch den Verkauf von nachhaltigem Holzspielzeug und Kinder-Hörbüchern in den Filialen und im Lidl-Onlineshop zusammen. Auch in diesem Jahr haben die Lidl-Kunden dazu beigetragen, eine großartige Spendensumme zu ermöglichen und gemeinsam Gutes zu tun. Im Einspieler für die TV-Gala erklären die ZDF-Kinderreporter zudem, dass Lidl mit der Stiftung Unternehmen Wald neue Bäume pflanzt und damit doppelt hilft. Die Spendenaktion zugunsten "Ein Herz für Kinder" ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Engagements von Lidl. So versorgt Lidl zum Beispiel bereits seit elf Jahren gemeinsam mit dem Verein "brotZeit" Schulkinder mit einem ausgewogenen Frühstück und unterstützt mit der "Lidl-Fruchtschule" Ernährungsfachkräfte dabei, Grundschülern eine bewusste Ernährung näher zu bringen.

