Lidl-Weihnachtskampagne "Dein Weihnachtsmarkt" zeigt Sortimentsvielfalt in festlichem Ambiente

Neckarsulm

Mit der neuen Kampagne "Dein Weihnachtsmarkt" präsentiert sich Lidl einmal mehr als "Ein-für-Alles-Shop" für eine gelungene Weihnachtszeit mit den Liebsten. Weihnachtsmärkte stehen für Stöbern nach passenden Geschenken und Entdecken feiner Köstlichkeiten. Gerade in diesen Zeiten ist der Wunsch danach besonders groß. Damit sich jeder auch dieses Jahr auf seine Weise ein perfektes Fest gestalten kann, verwandeln sich die Lidl-Filialen ab dem 12. November in festliche Weihnachtsmärkte. Mit einem bunten Food- und Non-Food-Sortiment zum gewohnt günstigen Lidl-Preis erhalten Kunden dort und im Lidl-Onlineshop alles, was sie für Weihnachtsgeschenke, Plätzchen, Adventskalender oder ein festliches Menü benötigen.

Unter dem Kampagnenmotto bewirbt der Lebensmittelhändler seit Anfang November seine erlesenen Deluxe- und Favorina-Produkte sowie zahlreiche Non-Food-Artikel im TV und Radio, in Kundenmagazinen, in den Haushaltshandzetteln und Out-of-Home. Auf allen Kampagnenelementen findet sich die weihnachtliche Farbgestaltung mit roten und goldenen Hintergründen mit goldener und weißer Schrift wieder. Zusätzlich bietet Lidl über lidl.de/adventskalender einen digitalen Adventskalender in 3D-Weihnachtsmarktoptik.

