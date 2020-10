Lidl

Lidl unterstützt "Ein Herz für Kinder" durch den Verkauf von nachhaltigem Holzspielzeug

Neckarsulm (ots)

Gemeinsam mit der Stiftung Unternehmen Wald pflanzt Lidl 50.000 Laubbäume zur Förderung der ökologischen Vielfalt und Stabilität der Wälder

Wer schon Weihnachtsgeschenke für Kinder sucht und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, wird ab Montag, 19. Oktober, bei Lidl fündig. In allen rund 3.200 Filialen und im Onlineshop bietet das Unternehmen nachhaltiges Holzspielzeug wie beispielsweise eine Küche oder ein Eisenbahnset an, durch dessen Kauf die Spendenaktion zugunsten der Hilfsorganisation BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" unterstützt wird. Damit fördert Lidl die Chancengerechtigkeit für in Not geratene Kinder und Familien.

Bei der Herstellung des Spielzeugs liegt der Fokus auf einer ressourcenschonenden Nutzung. Das Holz der Produkte stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und trägt daher das "Forest Stewardship Council (FSC)"-Zertifikat. Zudem pflanzt die Stiftung Unternehmen Wald mit der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern und den Berliner Forsten 50.000 neue Laubbäume für Lidl. Mit jedem neuen Baum fördert Lidl die ökologische Vielfalt und Stabilität der Wälder und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

