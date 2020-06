Lidl

Vorgezogene Mehrwertsteuersenkung bei Lidl. "Wir haben den Markt bewegt, auf den Lidl-Preis ist Verlass"

Neckarsulm (ots)

Seit Montag, 22. Juni 2020, gilt bereits bei Lidl die reduzierte Mehrwertsteuer auf alle Produkte in den rund 3.200 Filialen sowie im Lidl-Onlineshop. Transparent am Regal mit roten Preisschildern gekennzeichnet, können Kunden über eine Woche vor offiziellem Beginn von den Preissenkungen profitieren. Auch zukünftig können sich Kunden auf den Lidl-Preis verlassen: "Wir freuen uns, dass unsere vorgezogene Preissenkung nicht nur von unseren Kunden positiv aufgenommen wurde, sondern sich auch der gesamte Markt bewegt und nun nachzieht - und das vor dem 1. Juli 2020. Letztlich geht es uns darum, die Menschen in Deutschland im Rahmen unserer Möglichkeiten in der aktuellen Situation zu entlasten", sagt Matthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland. Lidl wird den Kunden auch zukünftig wie gewohnt den besten Preis anbieten. "Wir haben den Markt bewegt, auf den Lidl-Preis ist Verlass", fasst Oppitz zusammen.

Über Lidl Deutschland:

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte von Lidl-Eigenmarken und Marken aus verschiedenen Kategorien und Preissegmenten, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

