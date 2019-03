LIDL

Ein Jahr Lidl-Haltungskompass: Rund 50 Prozent des Frischfleischsortiments auf Stufe 2 "Stallhaltung plus"

Ab April kennzeichnet Lidl Frischfleisch mit einheitlicher Haltungsform der Branche

Neckarsulm (ots)

Im Frühling 2018 setzte Lidl Deutschland ein klares Zeichen im Frischfleisch-Kühlregal: Als erster Lebensmittelhändler kennzeichnete das Unternehmen Schweine-, Rind-, Puten- und Hähnchenfleisch mit dem Lidl-Haltungskompass. Seitdem informiert das 4-Stufen-System den Verbraucher einfach und transparent auf einen Blick, wie die Tiere jeweils gehalten wurden. Da die Haltungskennzeichnung allein jedoch keine Tierwohlstandards anhebt, hat Lidl sich mit der Einführung des Lidl-Haltungskompasses konkrete Ziele für eine tierwohlgerechtere Sortimentsgestaltung gesetzt und ein Zwischenziel bereits erfüllt: Rund jedes zweite Frischfleischprodukt bei Lidl ist mittlerweile auf Stufe 2 "Stallhaltung Plus" oder höher. Langfristig plant Lidl, die Stufe 2 als Lidl-Mindeststandard zu etablieren.

"Seit der Einführung des Lidl-Haltungskompass vor knapp einem Jahr haben wir viel erreicht: Die Hälfte unseres Frischfleischsortiments ist mindestens auf Stufe 2, wir haben die Branche zum Umdenken gebracht und gemeinsam mit den Mitgliedern der 'Initiative Tierwohl' eine unternehmensübergreifende Haltungskennzeichnung entwickelt. Mit der so genannten 'Haltungsform' bieten wir Verbrauchern nun insgesamt mehr Transparenz und Einheitlichkeit", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Grundsätzlich merken wir, dass das Thema 'Tierhaltung' an Interesse gewonnen hat und Kunden mehr auf die Kennzeichnung achten."

Haltungsform ersetzt Lidl-Haltungskompass

Mit der brancheneinheitlichen Haltungsform kennzeichnet Lidl ab April alle Frischfleischprodukte. Wie zuvor der Lidl-Haltungskompass ist das vierstufige System kein Tierwohllabel, sondern zeigt den Kunden, wie die Tiere gehalten wurden. Die Haltungsform ist gut sichtbar auf der Oberseite jeder Schweine-, Rind-, Puten- und Hähnchenfrischfleischverpackung angebracht. Dadurch werden Kunden unterstützt, eine bewusste Kaufentscheidung für eine tierwohlgerechtere Haltung zu treffen. Gekennzeichnet ist ausschließlich deutsche Rohware und damit alle Frischfleischprodukte der Lidl-Eigenmarke. Temporär verfügbare internationale Spezialitäten sind aktuell von der Kennzeichnung ausgenommen.

Weitere Details zu den Haltungskriterien finden sich unter: www.lidl.de/haltungsform.

