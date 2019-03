LIDL

Premiere: Bioland-Weine bei Lidl

Heimische Weißweine vom Bioland-Winzer im Mai bundesweit in Aktion sowie in Berlin dauerhaft erhältlich

Neckarsulm (ots)

Weißer Burgunder Auxerrois oder Sauvignon Blanc Riesling vom Bioland-Winzer: Anfang Mai bietet Lidl deutschlandweit zwei trockene Weißweine aus organisch-biologischem Weinbau vom Bioland-Weingut Pfaffmann an. Die Pfälzer Weine mit dem grünen Bioland-Markenzeichen ergänzen für eine Woche das Bioland-Sortiment aus Molkereiprodukten, Mehlen sowie Obst- und Gemüseartikeln. Weitere Aktionen mit Bioland-Weinen hat Lidl bereits geplant. Zudem sind im Großraum Berlin ab Mitte April mit dem Merlot Saint Laurent und dem Riesling Gewürztraminer ein Rot- und ein Weißwein dauerhaft im Sortiment.

"Wir freuen uns, dass wir den Kunden nun auch genussvolle Weine nach den strengen Bioland-Standards auf breiter Basis näherbringen können", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Nachdem wir in der 'Deutschen Weinwoche' im vergangenen Jahr schon auf Bio-Weine aus der Heimat gesetzt haben, ist das Angebot an Bioland-Weinen im Rahmen unserer Kooperation mit Deutschlands führendem Verband für ökologischen Landbau ein konsequenter Schritt in unserer Sortimentsgestaltung."

Die Bioland-Weine sind für 5,99 Euro erhältlich.

Was zeichnet den Bioland-Weinbau aus?

Über 280 Bioland-Winzer bewirtschaften eine Fläche von rund 2.000 Hektar in allen deutschen Weinbaugebieten und Südtirol. Sie verbindet der Anspruch, höchste Qualität bei konsequent organisch-biologischer Wirtschaftsweise zu produzieren. Bioland-Winzer erzeugen regionale Weine, erhalten natürliche Lebensräume und fördern die Artenvielfalt. So werden das regionale Lebensmittelhandwerk gestärkt und Arbeitsplätze auf dem Land gesichert.

Die Qualität der Bioland-Weine entsteht im Weinberg. Die standortangepasste Sortenwahl und ein vitaler, humusreicher Boden sind beste Voraussetzungen für eine gesunde Rebe. Mit angepassten Erntemengen, der Rückführung von Trester sowie Gründüngung mit Leguminosen, Gräsern und Wildkräutern versorgen Bioland-Winzer ihre Rebstöcke - ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Bioland-Weine behalten ihr typisches, im Weinberg erworbenes Terroir und werden somit zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis.

Weitere Informationen zu Kooperation mit Bioland sind unter www.lidl.de/bioland nachzulesen.

