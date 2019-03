"Dein Vitaminnetz": Lidl führt Mehrwegnetz für unverpacktes Obst und Gemüse ein

LIDL

Ab Sommer 2019 führt Lidl deutschlandweit in seinen Filialen "Dein Vitaminnetz" als ressourcenschonende Alternative zum so genannten Knotenbeutel ein. Mit dem wiederverwendbaren Mehrwegnetz können Kunden loses Obst und Gemüse verpacken und transportieren - und ihren Plastikverbrauch reduzieren.

"Immer mehr Kunden wollen auf Kunststoff und Einwegplastik verzichten. Diesem Wunsch werden wir mit der Einführung des 'Vitaminnetzes' aus reißfestem und lebensmittelechtem Polyester gerecht. Unsere Kunden erhalten so die Möglichkeit, sich bewusst für einen wiederverwendbaren und damit umweltfreundlicheren Beutel zu entscheiden und helfen dabei, wichtige Ressourcen einzusparen", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.

Die umweltfreundlichere Transport-Alternative für loses Obst und Gemüse

Als weltweit führendes Handelsunternehmen nimmt Lidl seine Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft sehr ernst und arbeitet im Rahmen der von der Schwarz Gruppe aufgesetzten internationalen Plastikstrategie REset Plastic kontinuierlich daran, umweltfreundlichere Lösungen und Alternativen zu Einwegplastik zu entwickeln. Das Mehrwegnetz bietet das Unternehmen zusätzlich zu den dünnen, recycelbaren Plastiktüten für Obst und Gemüse an, die weiterhin in den Filialen verfügbar sind. Demgegenüber hat "Dein Vitaminnetz", das zu 100 Prozent aus sortenreinem und damit gut recycelbarem Polyester besteht, jedoch einen entscheidenden Vorteil: Es kann durch die Langlebigkeit und die Waschbarkeit bei 30 Grad mehrfach für den Einkauf genutzt werden. Das Netz fasst rund sieben Liter und trägt bis zu fünf Kilogramm Obst und Gemüse. Kunden können es ab Sommer 2019 im Zweierpack für 49 Cent in der Obst- und Gemüseabteilung aller deutschlandweit rund 3.200 Filialen erwerben.

Nutzen Lidl-Kunden das neue Obst- und Gemüsenetz mehrfach, leisten sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz: Im Jahr 2017 haben die Verbraucher in Deutschland pro Kopf im Schnitt 39 Knotenbeutel verbraucht. Durch den wiederholten Gebrauch des Vitaminnetzes lässt sich diese Plastikmenge deutlich reduzieren: Bereits ab dem fünften Einsatz zahlt sich das Mehrwegnetz für die Umwelt aus.

Einheitliche Branchenlösung für einfacheren Kassiervorgang

Mit nur acht Gramm ist "Dein Vitaminnetz" das leichteste Netz auf dem deutschen Markt. Das Eigengewicht des Netzes ist auf dem angenähten Barcode-Etikett hinterlegt und wird beim Abwiegen an der Kasse vom Warengewicht abgezogen. Lidl-Kunden haben auch die Möglichkeit, Netze anderer Anbieter für ihren Einkauf zu nutzen. Um den dabei entstehenden Mehraufwand beim Kassiervorgang zu vereinfachen, spricht Lidl sich für eine branchenübergreifende Lösung der Angabe des Netzeigengewichts aus: "Eine einheitliche Kassenlösung für die Lesbarkeit der Tara wäre für alle Händler, die Mehrwegnetze für Obst und Gemüse anbieten, ein wichtiger Schritt nach vorne - für mehr Transparenz und einfacheres Handling", erklärt Bock.

Die Vorteile des "Vitaminnetzes" im Überblick:

- wiederverwendbar und damit nachhaltig im Einsatz - sehr leicht und gleichzeitig stabil, für eine lange Verwendung - hygienisch und bei 30 Grad in der Waschmaschine waschbar

REset Plastic - Die Plastikreduktionsstrategie der Schwarz Gruppe

Jede Wiederverwendung des Mehrwegbeutels trägt zu REset Plastic, der Plastikstrategie der Schwarz Gruppe bei. Sie hat sich die Ziele gesetzt, bis zum Jahr 2025 den Kunststoffeinsatz um 20 Prozent zu reduzieren und die Recyclingfähigkeit bei Verpackungen der Eigenmarken auf 100 Prozent zu steigern. Neben Vermeidung und Design sind Recycling, Beseitigung sowie Innovation und Aufklärung weitere Handlungsfelder.

