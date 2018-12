Neckarsulm (ots) - Weniger Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten - Lidl begrüßt die heute vom Bundeskabinett verabschiedete "Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten" von Bundesernährungsministerin Julia Klöckner und die damit verbundenen Zielvereinbarungen mit der Lebensmittelwirtschaft bis 2025.

Bereits im Januar 2017 hat Lidl Deutschland es sich selbst zur Aufgabe gemacht, den Anteil an zugesetztem Salz und Zucker in Eigenmarkenprodukten bis 2025 absatzgewichtet um jeweils 20 Prozent zu reduzieren. Seit der Veröffentlichung dieser Reduktionsstrategie 2025 hat das Unternehmen schon viele Produkte optimiert, um Kunden bei einer bewussten Ernährung mit einer noch größere Auswahl an ausgewogenen Produkten zu unterstützen. Dabei verfolgt Lidl einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem zum einen die Reduktion von Zucker, Salz, gesättigten Fettsäuren und der Energiedichte und zum anderen Zusätze wie Aromen, Konservierungs- und Farbstoffe im Fokus stehen.

"Das Vorgehen von Bundesernährungsministerin Klöckner deckt sich mit unseren Zielen, den Anteil an zugesetztem Salz und Zucker in Produkten unserer Eigenmarken bis 2025 zu reduzieren. In einigen Sortimentsbereichen haben wir diese Ziele bereits erreicht und freuen uns, dass sich die Lebensmittelwirtschaft nun auch zur Reduktion verpflichtet", erläutert Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.

Reduktionserfolge bei Frühstückscerealien, Joghurts und Co.

Die Ziele einiger Selbstverpflichtungen im Rahmen von Klöckners "Reduktions- und Innovationsstrategie" hat Lidl in seinem Eigenmarkensortiment bereits erreicht: Der Zuckeranteil der Cornflakes unter der Eigenmarke "Crownfield" wurde beispielsweise um 35 Prozent auf 6 Gramm pro 100 Gramm gesenkt. Im Bereich der Molkereiprodukte konnte Lidl den Zuckergehalt bereits um durchschnittlich rund 10 Prozent reduzieren. Auch bei der Salzreduktion hat Lidl Fortschritte gemacht und den Salzgehalt der Salamipizza der Eigenmarke "Trattoria Alfredo" um 29 Prozent auf aktuell 1,15 Gramm pro 100 Gramm gesenkt. Bei frischen Broten und Brötchen im Dauersortiment konnte Lidl eine Salzreduktion von durchschnittlich etwa 13 Prozent erreichen. In manchen Rezepturen unter anderem beim Ciabatta wurde der Salzgehalt sogar um bis zu 30 Prozent gesenkt.

Weitere Informationen zur Weiterentwicklung von Eigenmarkenprodukten für eine bewusste Ernährung sind unter www.lidl.de/reduktion und im Lidl-Positionspapier nachzulesen: http://ots.de/zaGvLA

