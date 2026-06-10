PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

PKV bleibt Stabilitätsanker im demografischen Wandel

Köln (ots)

Die Private Krankenversicherung wächst stabil: Knapp 41 Millionen Menschen hatten 2025 eine private Krankenvoll- oder Zusatzversicherung. Auch die Demografie-Vorsorge der PKV ist deutlich gestiegen. So leistet die PKV einen generationengerechten Beitrag zur Finanzierung des deutschen Gesundheitswesens für alle Versicherten.

Die Private Krankenversicherung (PKV) hat auch im Jahr 2025 ihren stabilen Kurs fortgesetzt. Die Gesamtzahl der Versicherungen stieg um rund 0,9 Millionen auf knapp 41 Millionen - ein Plus von 2,3 Prozent. "Die Menschen in Deutschland vertrauen auf die Leistungsfähigkeit und die langfristige Stabilität der PKV. Das stabile Wachstum ist ein klares Vertrauensvotum", sagte Thomas Brahm, der Vorsitzende des PKV-Verbandes, anlässlich der Jahrestagung am 11. Juni in Berlin.

Zusatzversicherungen als Wachstumsmotor

Die stärksten Impulse kamen erneut aus dem Geschäft mit privaten Zusatzversicherungen. Ihre Zahl wuchs um rund 873.000 auf 32,2 Millionen - ein Zuwachs von 2,8 Prozent. "Der Wunsch nach zusätzlicher Absicherung ist ungebrochen. Viele Versicherte erkennen die Notwendigkeit privater Vorsorge und ergänzen das Leistungsniveau der Gesetzlichen Krankenversicherung gezielt durch private Zusatzversicherung", erläuterte Brahm.

Auch die Vollversicherung entwickelte sich stabil. Nach Abzug der Sterbefälle stieg der Bestand um 49.700 Versicherte auf 8,79 Millionen (plus 0,6 Prozent). "Die Menschen schätzen in der Vollversicherung das hohe Niveau der medizinischen Versorgung ebenso wie die lebenslange Leistungsgarantie", hob Brahm hervor. Wir brauchen insgesamt mehr Wahlfreiheit, nicht weniger. Der Wettbewerb zwischen GKV und PKV ist ein Motor für Qualität, Innovationen und Wirtschaftlichkeit, weil beide Säulen des dualen Systems um die beste Versorgung ringen."

PKV leistet im demografischen Wandel einen wichtigen Beitrag

"Die aktuellen Zahlen belegen das ungebrochen hohe Interesse an der Privaten Krankenversicherung - davon profitiert das gesamte Gesundheitssystem", so Brahm. "Jeder zusätzliche Privatversicherte entlastet das Gesamtsystem im demografischen Wandel, weil er von Beginn an kapitalgedeckt für das Alter vorsorgt. Genau diese Kapitaldeckung braucht es, um die Sozialversicherungen zu stabilisieren."

Die Alterungsrückstellungen stiegen 2025 um 4,2 Prozent auf rund 357 Milliarden Euro. Mit diesem Kapital sorgen die Versicherten eigenverantwortlich für den steigenden Gesundheitsbedarf im Alter vor, ohne künftige Generationen zu belasten.

Beitragseinnahmen und Leistungsausgaben steigen kräftig

Die Beitragseinnahmen in der Kranken- und Pflegeversicherung legten 2025 um 8,2 Prozent auf 54,9 Milliarden Euro zu. Davon entfielen 48,6 Milliarden Euro (plus 9,1 Prozent) auf die Krankenversicherung und 6,3 Milliarden Euro (plus 1,8 Prozent) auf die Private Pflegepflichtversicherung.

Zugleich erhöhten sich die Versicherungsleistungen um 7,2 Prozent auf 42,1 Milliarden Euro. Auf die Krankenversicherung entfielen davon 39,1 Milliarden Euro (plus 7,0 Prozent), auf die Pflegeversicherung 3,0 Milliarden Euro (plus 9,8 Prozent).

Erfolgsmodell betriebliche Krankenversicherung

Weiter auf Wachstumskurs blieb die betriebliche Krankenversicherung (bKV). Immer mehr Unternehmen bieten ihren Mitarbeitenden eine vollständig arbeitgeberfinanzierte Gesundheitsvorsorge. Die Zahl der Beschäftigten mit bKV stieg von rund 2,45 Millionen (2024) auf 2,72 Millionen (2025) - ein Plus von 10,8 Prozent.

TERMINHINWEIS:

Die Jahrestagung des PKV-Verbandes am Donnerstag, 11. Juni, wird von 10.00 bis 12.00 Uhr als Livestream übertragen: Link

Gäste auf dem Podium sind u.a. Tino Sorge MdB, der Parlamentarische Staatssekretär bei der Bundesministerin für Gesundheit; Prof. Dr. Veronika Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschaft; Pascal Reddig MdB, CDU/CSU-Bundestagsfraktion; Dr. Philipp Rottwilm MdB, SPD - Bundestagsfraktion; Sandra Stein MdB, Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen; Henning Höne MdL, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Freien Demokraten; Dr. Silke Borgstedt, Geschäftsführerin Sinus-Institut.

Die Zahlen 2025 finden sich auch im PKV-Rechenschaftsbericht 2026.

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