GAC stellt auf der IAA MOBILITY München die „GAC Solution" vor und treibt damit seinen „European Market Plan" voran

Am 8. September 2025 wurde die IAA MOBILITY 2025 in München, Deutschland, offiziell eröffnet. GAC gab ein beeindruckendes Debüt mit fünf neuen Flaggschiff-Energiemodellen, stellte seine „GAC Solution" für die Zukunft der Mobilität vor, berichtete über die Fortschritte seines „European Market Plan" und kündigte die europäische Markteinführung des AION V an.

Unter dem diesjährigen Motto „It's All About Mobility" stellte Feng Xingya, Chairman und President der GAC Group, die umfassende Vision von GAC für die Zukunft der Mobilität vor - die „GAC Solution": Spitzenqualität, intelligente Technologie und umweltfreundliche Mobilität. Durch die Nutzung von Partnerschaften mit weltweit führenden Unternehmen wie Toyota und Honda sowie durch eigene Forschungs- und Entwicklungsleistungen hat GAC Produktionskapazitäten von Weltrang und ein umfassendes Multi-Energie-Technologieportfolio aufgebaut, das eine hochwertige Matrix von EV- und PHEV-Produkten bietet, die den Nutzern eine zuverlässige und überlegene Mobilität garantieren. Im Bereich der intelligenten Mobilität nutzt GAC sein KI-gesteuertes „ADiGO" und das „X-SOUL Safety Protection System", um intelligente Cockpit- und Fahrtechnologien voranzutreiben. Darüber hinaus hat GAC die Marke GOVY Flying Car eingeführt und leistet damit Pionierarbeit bei der integrierten Boden-Luft-Mobilität.

Seit der Vorstellung des „European Market Plan" auf dem Paris Motor Show 2024 hat GAC Europa als strategischen Kernmarkt positioniert und eine neue Phase der intensiven Lokalisierung im Rahmen von One GAC 2.0 eingeleitet.

Im Hinblick auf die Marktexpansion beschleunigt GAC seine europäische Expansion und plant, ab September 2025 in Polen, Portugal, Finnland und anderen Ländern Fuß zu fassen, mit dem Ziel, den europäischen Markt bis 2028 vollständig abzudecken. Was die Entwicklung des Vertriebs anbelangt, so verstärkt GAC die Zusammenarbeit mit europäischen Partnern und hat sich bereits Dutzende von Verkaufsstellen gesichert. Was das Servicesystem betrifft, so hat GAC offiziell sein europäisches Ersatzteilvertriebszentrum in den Niederlanden in Betrieb genommen und damit die Effizienz der Ersatzteilversorgung erheblich verbessert. Außerdem wurde ein lokales technisches Support- und Serviceteam eingerichtet, das nach dem Prinzip „Service First, Customer First" arbeitet. In der Zwischenzeit baut GAC aktiv ein Energieversorgungsnetz in ganz Europa auf und strebt danach, ein vollständiges industrielles Ökosystem auf dem Kontinent zu schaffen. GAC plant außerdem, die lokale Produktion zu beschleunigen und den Bau von technischen R&D-Zentren voranzutreiben.

Als Schöpfer einer kohlenstoffarmen, umweltfreundlichen und intelligenten Mobilität für ein besseres Leben wird GAC auch in Zukunft die Philosophie „In Europa, für Europa" aufrechterhalten und nachhaltigere und wertvollere Mobilitätserfahrungen für die Zukunft liefern.

