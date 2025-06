Digitales Fachgespräch: "Pflege mit Zukunft - Der Zehn-Punkte-Plan für eine tragfähige Reform"

Berlin (ots) - Der von der PKV initiierte Wagniskapitalfonds Heal Capital geht in die nächste Fondsgeneration: Heal Capital 2 ist am Markt und hat seine ersten Investments getätigt. Neben den privaten Krankenversicherern sind in Heal Capital 2 erstmals weitere Investoren aus Deutschland und Europa beteiligt. Mit einem finalen Volumen von 150 Millionen Euro investiert ...

mehr