PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Wer sind "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis"? Jetzt online über die Landessieger abstimmen!

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Der Wettbewerb "Deutschlands beliebteste Pflegeprofis" geht in die nächste Runde: Ab jetzt kann über die Siegerinnen und Sieger abgestimmt werden. Insgesamt sind rund 2.700 Nominierungen eingegangen, davon sind 1.236 Einzelpersonen sowie 1.448 Teams. Sie wurden in den letzten Wochen von Patienten, Pflegebedürftigen, Angehörigen, Freunden und Kolleginnen wie Kollegen für den Wettbewerb des PKV-Verbands vorgeschlagen.

Warum die einzelnen Pflegeprofis diese Auszeichnung verdient hätten, wird in den sehr persönlichen Nominierungstexten auf der Wettbewerbswebseite deutlich. Ab sofort und noch bis Ende Mai können alle Interessierten dort online abstimmen und so öffentlich Wertschätzung für die Pflegeprofis zeigen. Auch wer die Kandidatinnen und Kandidaten nicht persönlich kennt, kann (und sollte!) online mitmachen. Denn jede abgegebene Stimme ist Ausdruck von Dank und Respekt für den Einsatz aller Pflegeprofis.

"Mich freut besonders, dass Pflegende aus der Kranken- und Langzeitpflege gleich stark im Wettbewerb vertreten sind", sagt Schirmherrin Claudia Moll, Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. "Denn beide Versorgungsbereiche sind gleichermaßen wichtig für unsere Gesellschaft".

"In der Debatte um Personalmangel in der Pflege werden die Leistungen der Pflegekräfte oft vergessen. Mit dem Wettbewerb stellen wir diese in den Mittelpunkt. Die höchste Zahl an Nominierungen seit 2017 zeigt, dass wir damit einen Nerv treffen", so PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther.

Aus dem Kreis der Landessieger werden im September per Online-Abstimmung die Bundessieger gewählt. Im November treffen sich dann alle Gewinnerinnen und Gewinner beim "Fest der Pflegeprofis" in Berlin. Die Bundessieger erhalten 5.000 Euro Preisgeld; die Zweitplatzierten 3.000 Euro, die Drittplatzierten 2.000 Euro.

Weitere Informationen und Videos zum Wettbewerb:

www.pflegeprofis.de

Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell