Oikocredit veröffentlicht Impact Report 2024

Genossenschaft erreicht 53 Millionen Menschen im Globalen Süden mit nachhaltigen Investments

Die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit hat ihren Impact Report 2024 veröffentlicht. Darin weist Oikocredit nach, wie soziale Investitionen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Lebensbedingungen wirtschaftlich benachteiligter Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika beitragen. Die Oikocredit-Partner haben den Zugang zu Finanzdienstleistungen für 53 Millionen Menschen verbessert.

Oikocredit hat ihre Wirkung im Vergleich zum Vorjahr gesteigert: Die Oikocredit-Partner trugen dazu bei, den Zugang zu Finanzdienstleistungen für 53 Millionen Kund*innen zu verbessern (Vorjahr: 42,2 Millionen). Die Genossenschaft war mit einem Finanzierungsvolumen von insgesamt 1084,7 Millionen Euro in den Bereichen inklusives Finanzwesen, nachhaltige Landwirtschaft und erneuerbare Energien tätig. "Vorrangiges Ziel aller unserer Investitionen ist es seit 50 Jahren, die soziale Wirkung für wirtschaftlich benachteiligte Menschen dauerhaft zu erhöhen", sagt Jessica Bodmann, Geschäftsführerin Oikocredit Deutschland.

Der Impact Report stellt die wichtigsten Leistungsdaten mit Stichtag 31.12.2023 vor und ordnet diese in den entwicklungspolitischen Zielrahmen der Vereinten Nationen ein.

Ausgewählte Daten und Fakten:

durch Oikocredit-Partner erreichte Kund*innen: 53 Millionen

Portfolio inklusives Finanzwesen: 833,4 Millionen Euro

von Partnerorganisationen finanzierte Kleinst-, Kleine, und Mittlere Unternehmen (KKMU): rund 4,29 Millionen

Durch Partner, die KKMU finanzieren, geschaffene oder erhaltene Arbeitsplätze: 12,7 Millionen

Partner im Sektor Landwirtschaft, die Schulungen zum Umweltbewusstsein anbieten: 89%

Ausgeglichene CO2-Emissionen durch Erneuerbare-Energien-Portfolio: 422.564 Tonnen

Haushalte mit Zugang zu sauberer Energie: 170.000

Durch Beratungs- und Schulungsprogramme unterstützte Partnerunternehmen: 85

"Der Impact Report 2024 zeigt, dass unsere Arbeit aktueller denn je ist. Die Menschen sind durch politische und wirtschaftliche Instabilität und den Klimawandel in mehrfacher Hinsicht in ihren Lebensgrundlagen und Ökosystemen bedroht", sagt Kawien Ziedses des Plantes, Director of Strategy & Sustainable Impact, Oikocredit International. "Menschen mit geringem Einkommen sind mit am stärksten betroffen. Deshalb arbeiten wir mit Partnerorganisationen zusammen, die einkommensschwache Gemeinschaften dabei unterstützen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und sinnvolle Veränderungen zu bewirken."

Zum Impact Report: https://www.oikocredit.de/publikationen/wirkungsbericht

Mehr Informationen: https://www.oikocredit.de/

