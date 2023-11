Messer SE & Co. KGaA

Industriegasespezialist Messer schließt Übernahme von Joint-Venture Messer Industries ab - GIC ist neuer strategischer Partner

Messer schließt die Übernahme aller Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners Fund VII ab

GIC wird neuer strategischer Partner von Messer

Alle Regionen werden im Management Board der Messer SE & Co. KGaA vertreten sein

CEO Bernd Eulitz: "Als erfolgreiche Gasegruppe in Asien, Europa und Amerika werden wir gemeinsam mit GIC als neuem Partner noch stärker sein und unsere ehrgeizigen Wachstumspläne vorantreiben."

Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat nach Erhalt verschiedener behördlicher Genehmigungen die Übernahme des Joint Ventures Messer Industries abgeschlossen. Mit der alleinigen Eigentümerschaft von Messer Industries kann Messer nun als eine global aufgestellte Gasegruppe wachsen.

Darüber hinaus wird GIC, ein globaler institutioneller Investor, nun langfristiger Minderheitsaktionär von Messer. GIC ist ein erfahrener Partner von Familienunternehmen auf der ganzen Welt und unterstützt die Strategie von Messer für nachhaltiges, profitables Wachstum.

Bernd Eulitz, Vorstandsvorsitzender von Messer, sagte: "Mit der nun genehmigten Partnerschaft mit GIC und dem vollständigen Erwerb von Messer Industries schlägt Messer ein neues Kapitel in seiner 125-jährigen Unternehmensgeschichte auf. Als ein in Asien, Europa und Amerika erfolgreicher Gaskonzern werden wir mit GIC als neuem Partner noch stärker sein und unsere ehrgeizigen Pläne vorantreiben. Messer hat mit seinen weltweit 11.000 Mitarbeitenden enormes Potenzial. Wir wollen als Herausforderer Nummer eins näher an die Großen der Branche heranrücken."

Mit der Übernahme von Messer Industries endet die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Messer und CVC Capital Partners bei dem bisherigen Joint Venture, das die Gesellschaften von Messer in Nord- und Südamerika sowie Westeuropa umfasste.

Messer sieht weltweit große Chancen in allen seinen Geschäftsfeldern. Das Unternehmen strebt eine stärkere Diversifizierung des Angebots mit Fokus auf besonders vielversprechende Sektoren oder durch Partnerschaften im Zuge der grünen Energiewende an. Messer erwartet deutliche Steigerungen von Umsatz und Ergebnis und hat das Potenzial, sein Geschäftsvolumen bis zum Ende des Jahrzehnts in etwa zu verdoppeln.

GIC ist eine führende, globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern. Als Verwalter der Devisenreserven Singapurs verfolgen wir einen langfristigen, disziplinierten Investmentansatz und sind durch eine breite Palette von Anlageklassen und aktive Strategien weltweit einzigartig positioniert. Dazu gehören Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Private Equity, Venture Capital und Infrastruktur. Unser langfristiger Ansatz, unsere Multi-Asset-Fähigkeiten und unsere globale Vernetzung machen uns zu einem Investor erster Wahl. Unser Ziel ist es, mit unseren Investitionen einen sinnvollen Mehrwert zu schaffen. Wir haben unseren Hauptsitz in Singapur, beschäftigen weltweit über 2.100 Mitarbeiter in 11 wichtigen Finanzzentren und haben Investitionen in über 40 Ländern getätigt.

