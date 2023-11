MagentaSport

MagentaSport präsentiert am 5. November den Mega-Sonntag mit: Top-Duell FCB - VfL Wolfsburg in der FBL, außergewöhnlichem Star Kick und Retro-Charme in der DEL

Kultsamstag in der 3.Liga

MagentaSport präsentiert den Mega-Sonntag am 5. November maximal live und stark: mit dem Topspiel in der Frauen-Bundesliga FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg (live ab 14.30 Uhr). Mit dem Telekom Star Kick als außergewöhnliches Fußball-Turnier und der FCB-Legendenmannschaft mit Elber gegen 3 weitere Promi-Teams (u.a. mit Makaay, Helmer, Lombardi, Sergio, Lucio) ab 13.30 Uhr kostenlos. Mit einem kompletten Spieltag in der PENNY DEL (ab 13.45 Uhr live) und dem Fokus auf das Retro-Spiel Augsburg gegen Nürnberg sowie Fritz von Thurn und Taxis als Co-Kommentator. Dazu der Sonntagskrisengipfel der 3. Liga ab 13.15 Uhr live: der Letzte MSV Duisburg beim Viertletzten Waldhof Mannheim. Fast 30 Live-Stunden Mega-Sonntag am 5. November. Schon der Samstag ist mega in der 3. Liga. Für den FC Bayern-Bezwinger Saarbrücken heißt der Fußball-Alltag ab 13.30 Uhr (live in der Konferenz): Gegner SV Sandhausen und Tabellenkeller nach nur 14 Punkten aus 11 Partien. Die Saarländer haben mit einer tollen Vorstellung im DFB-Pokal ein Zeichen der Stärke gesetzt: für die 3. Liga und den 1. FC Saarbrücken.

Nachfolgend ein Ausblick auf den Mega-Sonntag live bei MagentaSport. Der Trailer mit den Sport-Perlen: https://cloud.thinxpool.de/s/D4LJPYi45R4wmcg

Google Pixel Frauen-Bundesliga sucht "die beste Mannschaft": FC Bayern München - VfL Wolfsburg (Sonntag, 14.30 Uhr)

Ohne Frage das Top-Duell in den vergangenen Jahren, als es noch für beide Klubs reichte, wenigstens eine der beiden Partien zu gewinnen, um Deutscher Meister zu werden. "Das sind die beiden besten Teams, aber nicht die dominantesten", sagt MagentaSport-Expertin Kathrin Lehmann.

Andere Klubs wie die TSG Hoffenheim (Zweite), Bayer Leverkusen, Werder Bremen und die als Geheimtipp gehandelte Eintracht Frankfurt haben enorm aufgeholt. "Es reicht nicht mehr aus, die besten Spielerinnen zu haben. Es braucht die beste Mannschaft", sagt Kathrin Lehmann auch mit Blick auf die internationalen Wettbewerbe. "Die Dichte in Europa ist so groß geworden." Wer mithalten wolle, müsse die Professionalisierung auch in der Bundesliga forcieren. "Der Zugang zur besseren Infrastruktur ist gegeben und muss jetzt mit Leben erfüllt werden", sagt Lehman: "Mit Herz, know how und Geld!"

Das Duell der FCB-Frauen (Dritte) gegen Tabellenführer Wolfsburg bleibt bis auf weiteres der FBL-Gipfel.

Achtung Bundesliga - hier kommt die 3. Liga und Typen mit X-Beinen: "Echt geil so"

Fußball pur, viel Kult und Tradition, ganz viel Herz - das ist die 3. Liga und mischen plötzlich Klubs oben mit, die kaum einer auf dem Zettel hatte: RW Essen ist als Fünfter so ein Beispiel - am Samstag kommt Arminia Bielefeld, auch Kult. Der neue RWE-Kapitän Vinko Sapina über seinen Klub im MagentaSport Podcast "4:3": "Es ist immer etwas los. Die Reaktion der Mitspieler, die schon länger hier sind, die gucken immer so, als wäre das normal. Irgendwo ist das aber echt geil so. Du spürst direkt, ob es positiv oder negativ läuft." Typen aus der 3. Liga wie Sapina sagen so was: "Ich wurde früher die Krake genannt. Ich habe X-Beine. Das sieht bei mir immer komisch aus, wenn ich renne."

Dresden spielt gegen Freiburg II, der TSV 1860 München empfängt im Bayern-Derby Spitzenreiter Jahn Regensburg. Mega schon dieser Samstag ab 13.30 Uhr in der Konferenz und mega auch am Sonntag ab 13.15 Uhr das Duell der gebeutelten Traditions-Klubs: Ex-Bundesligist Waldhof Mannheim gegen den Ex-Bundesligisten MSV Duisburg - schon zum 14. Spieltag Abstiegskampf. Hatte auch keiner auf dem Zettel.

So wurde Fußball noch nie gezeigt: Telekom-Starkick mit Legenden und Spezial-Regeln

Die Legenden-Mannschaft des FC Bayern und zahlreiche Promis spielen nach herkömmlichen Hallenregeln im Vierer-Wettbewerb und mit sogenannten Magic Cards den Turniersieger aus. Vor jedem Spiel zieht jedes Team eine Magic Card, die innerhalb der Partie für 2 Minuten strategisch eingesetzt werden kann, etwa: die eigenen Tore zählen dann doppelt, es darf mit einem Akteur mehr gespielt werden, es gibt sofort einen Penalty wie im Eishockey. Die ehemaligen Weltmeister, Europameister und FCB-Stars wie Giovane Elber, Ivica Olic, Thomas Helmer, Lucio, Paolo Sergio, Roy Makaay verteilen sich auf 4 Teams, die zusätzlich durch Promis (Pietro Lombardi) und Influencer wie den Gurk-Brüdern verstärkt werden. Diese 3 Fußball-Welten treffen in Bonn mit Spezial-Regeln aufeinander, um für einen guten Zweck den Starkick-Champion zu küren.

Ab 13.30 Uhr am Sonntag live als klassisches TV frei empfangbar bei MagentaSport und allen dazugehörigen digitalen Kanälen.

Retrocharme in Augsburg plus Nostalgie - aber es geht auch um wichtige Punkte

Früher - was ist das?! Früher geht so, wie Fritz von Thurn und Taxis (73) jüngst in der "Eishockey Show" in einer Episode aus seinem sehr frühen Reporterleben zum Besten gab. Dass er damals in die damaligen Eishockey-Hochburgen Landshut, Kaufbeuren, Bad Tölz und Füssen ausgerückt sei und weil der Spielbeitrag im fernen München geschnitten werden musste, sei vielleicht mal ein Ergebnis oder ein Tor "unterwegs" verlorengegangen. "Hauptsache die Tendenz hat gestimmt. Das konnte ja keiner überprüfen und die Leute haben es akzeptiert", erklärte die Reporterlegende und weiß gar nicht, wie er die jüngeren Fans damit in Erstaunen versetzt.

Beim sonntäglichen Retro-Spiel Augsburg gegen Nürnberg (live ab 13.45 Uhr) wird kein Tor vergessen und das richtige Ergebnis übermittelt, garantiert! Technischer Standard und die Spieler aus dem Jahr 2023 sind aktiv. Aber es ist auch der Auftakt die Retro-Tour in der DEL mit 2 Gründungsmitgliedern - anlässlich des 30jährigen DEL-Bestehens. Beide Klubs treten mit den Trikots aus dem Jahr 1994 an - der Steinzeit des digitalen Zeitalters. Die Icetigers mit wilden Konturen eines Blitzes und mit der damligen Vereinsbezeichnung EHC 80 Nürnberg. Augsburg erinnert mit seinem Jersey an die Zeiten, als Pastellgrün noch mit rot ungestraft verknüpft werden durfte. Dazu wilde Stern-Muster. Die Fans beider Lager lieben diese Trikots im Retrocharme. Sascha Bandermann, Fritz von Thurn und Taxis und Patrick Ehelechner schlagen die Brücke zwischen Retro und DEL heute - es geht um Punkte und die brauchen beiden Klubs dringend, wie Stefan Ustorf (Sportchef Nürnberg) und Lothar Sigl (Geschäftsführer Augsburg) in der Berichterstattung rund ums Spiel erläutern werden.

