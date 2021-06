TERRITORY

TERRITORY überzeugt die hagebau als neue Kreativ- und Produktionsagentur für die Marken im Einzelhandel

Gütersloh (ots)

- Starke Content-Expertise für alle Vertriebsformate im B2C-Bereich - Kreative Instrumente für die Below-the-Line Kommunikation

TERRITORY betreut ab sofort die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe bei der Planung und Umsetzung von crossmedialen Sales-Kampagnen sowie bei der Steuerung und Produktion der Regelkommunikation für alle Vertriebslinien im Einzelhandel. In einem mehrstufigen Pitch konnte sich die Agentur für Markeninhalte bei der hagebau, der Kooperation mit Sitz in Soltau, durchsetzen. Mit TERRITORY als neue Kreativ- und Produktionsagentur will die hagebau für ihre Vertriebsschienen hagebaumarkt, Floraland, WERKERS WELT und Mr. Gardener in Deutschland und Österreich einen Umsatzschub erzielen.

TERRITORY wird ganzjährig Themenschwerpunkte zu wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Anlässen setzen und diese kanalübergreifend konzipieren und produzieren. "TERRITORY hat uns vor allem durch die hohe Effizienz überzeugt. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Produktionszyklen für uns und unsere Gesellschafter deutlich beschleunigen können", gibt Nina Kirschke, Bereichsleitung Marketing bei der hagebau, als Ziel vor.

"Unser Ansatz 'Content-to-Commerce' ist von strategischen Inhalten mit starkem Fokus auf Abverkauf und die Aktivierung verschiedener Zielgruppen geprägt. Dabei steht die Marke mit ihrer Identität und der Besonderheit der rund 300 selbstständigen mittelständischen Handelshäuser im Mittelpunkt der Kommunikation", erklärt Michaela Salomon, Leiterin des Geschäftsbereiches Retail Marketing bei TERRITORY. "Die hagebau-Gruppe ist einer der Big Player der Baumarkt-Branche in Deutschland und Europa. Unser gemeinsames Ziel ist es, mit stringenter Kommunikation das Markenprofil der Vertriebsformate der hagebau im Einzelhandel zu schärfen und die Sichtbarkeit auf unterschiedlichen Kanälen zu steigern."

Über TERRITORY

Als Agentur für Markeninhalte arbeiten wir mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, wollen wir unseren Kunden der beste Partner sein: als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".

Über die hagebau Unternehmensgruppe

1964 gegründet ist die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG eine heute durch rund 300 rechtlich selbstständige, mittelständische Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getragene Kooperation. Der hagebau Gruppe sind mehr als 1.700 Standorte in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Spanien und Niederlande) angeschlossen. Mit einem zentralfakturierten Nettoumsatz (alle über die hagebau-Zentrale bezogenen Waren und Dienstleistungen) von 6,05 Milliarden Euro (2019) nimmt die hagebau Gruppe eine führende Position in der Branche ein.

Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell