Kramp-Karrenbauer rechnet mit entscheidender Sitzung zum CDU-Parteitag

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer rechnet mit entscheidenden Beratungen der Union hinsichtlich des geplanten Parteitages zur Wahl des neuen Vorsitzenden. Kramp-Karrenbauer sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Samstag): "Am Montag steht eine wichtige Sitzung des Bundesvorstand an, in der wir im Detail über die Ausgestaltung eines CDU Parteitags sprechen."

Zugleich betonte Kramp-Karrenbauer: "Natürlich werden wir die dynamische Entwicklung der Corona-Lage genau im Blick haben und bei der Planung berücksichtigen." Wichtig sei zu wissen, "dass nur der CDU-Bundesvorstand über die Einberufung, Verschiebung oder Absage von Parteitagen entscheiden kann".

Fraglich ist, ob die CDU angesichts der Corona-Pandemie an ihrem Präsenzparteitag am 4. Dezember in Stuttgart festhalten wird. Bei der Sitzung am Montag sollen verschiedene Alternativ-Szenarien beraten werden.

