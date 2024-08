Debeka Versicherungsgruppe

Debeka als bester Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Koblenz (ots)

Die Debeka-Gruppe wurde bei einer Untersuchung des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung WELT erneut als bester Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Die fünftgrößte Versicherungsgruppe in Deutschland erzielte die beste Bewertung, nicht nur bei den Dienstleistungsunternehmen, sondern auch über alle drei bewerteten Wirtschaftszweige hinweg - dazu zählten der Handel und die Industrie. Damit weist die Debeka laut der Studie die höchste Attraktivität als Ausbildungsbetrieb auf. Sie ist mit ca. 1.400 Auszubildenden und dual Studierenden der größte Ausbilder in der Versicherungsbranche.

"Durch die Ausbildung junger Talente sichern wir uns die Fachkräfte von morgen und stärken langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit. Unsere Auszubildenden und dual Studierenden sind unsere Zukunft. Sie bringen frische Perspektiven und innovative Ideen in unser Unternehmen, die unsere Arbeitsprozesse bereichern und optimieren", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.

Grundlage für die Untersuchung war eine bundesweite Bevölkerungsumfrage als Online-Erhebung. Die aktuelle Untersuchung basiert auf 597.000 Urteilen. Insgesamt wurden fast 4.000 Unternehmen bewertet.

Zu den Ausbildungsmöglichkeiten bei der Debeka

Bei der Debeka werden junge Menschen in verschiedenen Modellen ausgebildet:

Bundesweit wird die Ausbildung zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen in den ca. 250 Geschäftsstellen angeboten. Dieser Personenkreis kann zusätzlich ein ausbildungsbegleitendes Studium "Bank- und Versicherungswirtschaft" mit dem Abschluss "Bachelor of Arts" absolvieren.

In der Zentrale in Koblenz können junge Menschen neben der klassischen Ausbildung zu Kaufleuten für Versicherungen und Finanzanlagen noch in anderen Berufsbildern ausgebildet werden: Kaufleute im Gesundheitswesen, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung sowie Fachinformatiker Systemintegration. Außerdem besteht hier die Möglichkeit verschiedener dualer Studiengänge: Risk and Insurance, Wirtschaftsinformatik, Software Engineering sowie - neu seit diesem Jahr - Wirtschaftsmathematik und Künstliche Intelligenz.

Original-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell