Debeka zahlt über 260 Millionen Euro an Versicherte zurück

Trotz der anhaltenden Niedrigzinsphase zahlt die Debeka Krankenversicherung Anfang September rund 260 Millionen Euro an ihre Versicherten zurück. Insgesamt erhalten 378.000 Mitglieder eine Beitragsrückerstattung, da sie im Jahr 2019 keine Rechnungen eingereicht und damit keine Leistungen von ihrer Versicherung in Anspruch genommen haben. Durchschnittlich 2,5 Monatsbeiträge zahlt der größte private Krankenversicherer in Deutschland zurück. Für Versicherte in der Ausbildung sind es im Durchschnitt sechs Monatsbeiträge.

"Durch die Beitragsrückerstattung leisten wir einen Beitrag zu einem kostenbewussten Verhalten im Gesundheitswesen. Wenn viele Versicherte kleinere Rechnungen selbst zahlen, tragen sie dazu bei, die Leistungsausgaben zu senken. Und das kommt letztlich auch allen Debeka-Mitgliedern zugute", sagt Annabritta Biederbick, Vorständin für die Krankenversicherung. "Die letzten Jahre zeigen, dass das Interesse unserer Versicherten groß ist, diese Möglichkeit in Anspruch zu nehmen."

Zur Debeka Krankenversicherung:

Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von über sechs Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka Krankenversicherung fast fünf Millionen Mitglieder, darunter mehr als 2,4 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied. Das Unternehmen wird von Analysten regelmäßig mit Bestnoten bewertet: Seit 19 Jahren erhält es von Versicherungsanalysten des map-reports die Höchstnote für "hervorragende Leistungen". Auch die Ratingagentur Assekurata verleiht der Debeka Krankenversicherung seit 2008 das höchstmögliche Rating "exzellent (A++)".

Original-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell