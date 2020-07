Debeka Versicherungsgruppe

Wechsel im Vorstand bei der Debeka

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Koblenzer Versicherungsgruppe verabschiedet Dr. Peter Görg und begrüßt Annabritta Biederbick als neue Vorständin

Zum 31. Juli 2020 wird Vorstandsmitglied Dr. Peter Görg (65) nach über 35 Jahren bei der Debeka, davon 13 Jahren im Vorstand, in den Ruhestand verabschiedet. An seine Stelle tritt mit Wirkung zum 1. August 2020 Annabritta Biederbick (46). Sie wurde von den Aufsichtsräten des Debeka Krankenversicherungsvereins a. G., des Debeka Lebensversicherungsvereins a. G., der Debeka Allgemeine Versicherung AG und der Debeka Pensionskasse AG einstimmig bestellt. Mit der Berufung übernimmt sie die Verantwortung für die Bereiche Antrag, Vertrag, Leistung und Gesundheitsmanagement bei Deutschlands größtem Privaten Krankenversicherer. Gleichzeitig ist sie für das Risikomanagement, Recht und Steuern sowie Compliance, Konzerndatenschutz und Geldwäscheprävention zuständig.

"Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen als Vorstandsmitglied und bin sicher, dass es eine aufregende und spannende Zeit wird", so Biederbick. Auch Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka, freut sich auf die Zusammenarbeit: "Frau Biederbick wird eine Bereicherung für unseren Vorstand sein. Sie ist schon sehr lange ein Teil unserer Debeka-Familie und kennt die Abläufe hier sehr gut. Durch ihr fachliches Wissen und ihre persönliche Kompetenz wird sie die Debeka mit in eine erfolgreiche Zukunft führen. Gleichzeitig danke ich Herrn Dr. Görg für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit und sein Engagement und wünsche ihm alles erdenklich Gute für seinen Ruhestand. Unter seiner Leitung hat sich der Sachversicherer der Debeka-Gruppe zu einem Unternehmen mit Beitragseinnahmen von über einer Milliarde Euro entwickelt. Darauf kann er persönlich auch sehr stolz sein."

Die Juristin Annabritta Biederbick absolvierte nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bonn (1993-1998) im Oktober 2000 ihre 2. juristische Staatsprüfung am OLG Stuttgart. Im Oktober 2017 schloss sie ihren Master of Business Administration im Bereich Versicherungsmanagement an der Universität Leipzig ab. Von Januar 2001 bis September 2007 war Biederbick in der Rechtsabteilung des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. in Köln tätig. Ihre Laufbahn bei der Debeka, dem fünftgrößten Versicherungsunternehmen in Deutschland, begann sie im Oktober 2007. Bis Oktober 2014 war sie zunächst in der Abteilung Grundsatz/Produktentwicklung der Debeka Krankenversicherung beschäftigt, bevor sie im November 2014 in das Gesundheitsmanagement wechselte. Im Januar 2016 übernahm sie die Leitung der Hauptabteilung Krankenversicherung/Vertrag. Im Februar 2016 wurde sie zur Prokuristin bestellt.

Pressekontakt:

Dr. Gerd Benner

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon (02 61) 4 98 - 11 00



Christian Arns

Abteilungsleiter Konzernkommunikation

Telefon (02 61) 4 98 - 11 22



Debeka Krankenversicherungsverein a. G.

Debeka Lebensversicherungsverein a. G.

56058 Koblenz



Telefon (02 61) 4 98 - 11 88

Telefax (02 61) 4 98 - 11 11



E-Mail presse@debeka.de

Internet www.debeka.de

Original-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuell