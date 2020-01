NDR Norddeutscher Rundfunk

NDR überträgt Trauerfeier für Jan Fedder

Hamburg (ots)

Termin: Dienstag, 14. Januar, ab 13.45 Uhr

Der Norddeutsche Rundfunk wird im NDR Fernsehen, auf NDR.de und in der NDR Hamburg App die Trauerfeier für Jan Fedder am 14. Januar live senden. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr, die Trauerfeier in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis um 14.00 Uhr. Zudem berichtet NDR 90,3 ab 13.00 Uhr in einer Sondersendung mit Live-Schalten über die Trauerfeier aus dem Michel.

Michel-Hauptpastor Alexander Röder wird durch den geistlichen Teil führen, als Redner sind zudem NDR Intendant Lutz Marmor, der Programmdirektor des Ersten Deutschen Fernsehens Volker Herres und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer vorgesehen.

Der Schauspieler Jan Fedder war am 30. Dezember in Hamburg gestorben. Seit 1990 hatte er in der ARD-Vorabendserie "Großstadtrevier" vor der Kamera gestanden. Kult erlangte auch seine Darstellung des Bauern Brakelmann in der NDR Reihe "Neues aus Büttenwarder". Aber auch ernste Rollen spielte er mit Leidenschaft und Erfolg, so z. B. in "Der Hafenpastor" und in den Siegfried-Lenz-Verfilmungen des NDR. In der NDR Talksendung "Reinhold Beckmann trifft ..." hatte sich Fedder eine Trauerfeier im Michel gewünscht. Am 14. Januar wäre Jan Fedder 65 Jahre alt geworden.

