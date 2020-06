Debeka Versicherungsgruppe

Stiftung Warentest testet Krankenhauszusatzversicherungen: Debeka Testsieger

Die Stiftung Warentest hat jetzt in ihrer aktuellen Ausgabe einen Test von Krankenhauszusatzversicherungen veröffentlicht. Mit einer solchen Versicherung können gesetzlich Versicherte im Krankenhaus Privatpatienten-Status erreichen. Dazu zählt die Unterkunft im Einbettzimmer, aber auch die Behandlung durch den Chefarzt. Die Debeka wurde mit ihrem Tarif WKplus mit dem Qualitätsurteil "sehr gut" ausgezeichnet und gleichzeitig zum Testsieger gekürt. Getestet wurden die Angebote aller privaten Krankenversicherer, die jedem gesetzlich Versicherten offenstehen. Berücksichtigt wurden dabei die Kriterien "Aktuelles Preis-Leistungs-Verhältnis", "Beitragsentwicklung in der Vergangenheit", "Aktueller Monatsbeitrag" sowie "Leistungseinschränkungen". Die Debeka, größter privater Krankenversicherer in Deutschland, erzielte im Vergleich mit Abstand die beste Bewertung in ihrer Kategorie.

"Mit dem Test der Stiftung Warentest wird abermals deutlich, dass wir sowohl für gesetzlich als auch privat Versicherte ein sehr guter Ansprechpartner sind. Mit unserem Angebot können gesetzlich Versicherte den Grundschutz der Kasse deutlich aufstocken", freut sich Debeka-Vorstandsvorsitzender Thomas Brahm über das positive Testergebnis.

