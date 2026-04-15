Haema Blutspendedienst

Am 17. April ist Welttag der Hämophilie

1200 Plasmaspenden für ein Jahr Lebensqualität

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Leipzig (ots)

Für Till Knippenberg gehörten blaue Flecken, Nasenbluten und starke Blutungen auch bei kleineren Verletzungen schon als Kind zu den großen Herausforderungen des Lebens. Mit sechs Jahren wurde bei ihm das Von-Willebrand-Syndrom diagnostiziert, eine angeborene Blutgerinnungsstörung mit erhöhter Blutungsneigung. Mit Medikamenten aus gespendetem Blutplasma kann er heute nahezu uneingeschränkt leben. Zum Welttag der Hämophilie, der jährlich am 17. April das Bewusstsein für Blutgerinnungsstörungen stärkt, ist er nicht nur dankbar für die medizinisch-technischen Möglichkeiten und die gute Gesundheitsversorgung, die er erfahren darf, sondern vor allem für diejenigen, die ihr Blutplasma bei Haema für Menschen wie ihn spenden.

Hämophilie und andere angeborene Gerinnungsstörungen gehören zu den seltenen Erkrankungen: Schwere Formen treten insgesamt bei etwa einem von 5.000 bis 8.000 Neugeborenen auf und erfordern oft eine lebenslange medikamentöse Behandlung. Rund 1200 Plasmaspenden etwa sind nötig, um einen Patienten mit Gerinnungsstörung ein Jahr lang medikamentös zu versorgen. Bis zu 60-mal im Jahr können gesunde Menschen Plasma spenden. Dabei dauert die Spende nur etwa 45 Minuten und ihr Körper gleicht sie schnell wieder aus.

Kleine Spende, große Wirkung: Viele Therapien bei schweren Erkrankungen wären ohne Plasma nicht möglich

Das Ausmaß der therapeutischen Wirkung von Blut-und Plasmaprodukten für Patient-innen ist zum Verhältnis des Aufwandes einer Spende sehr viel höher. Die während Blut- und Plasmaspenden gewonnen Präparate können einerseits direkt bei akutem Blutverlust z.B. bei Operationen und bei chronischen Blutbildungsstörungen Patient-innen transfundiert werden. Andererseits bilden sie die Grundlage für lebenswichtige Plasmaderivate wie Gerinnungsfaktoren oder Immunglobuline. Ohne diese Spenden wären viele Therapien für betroffene Patient -innen schlicht nicht möglich", erläutert Dr. med. Barbara Baumann-Baretti, medizinische Direktorin bei Haema.

Spendenzentren leisten wichtigen Dienst an der Allgemeinheit: Hohes Vertrauen in Medikamente aus Blutplasma

Till Knippenberg hat mit Plasmaprodukten, die er sich zwei Mal pro Woche selbst verabreichen kann, sehr gute Erfahrungen gemacht: "Ich habe ein sehr hohes Vertrauen in die Medikamente. Ohne sie könnte ich meinen Alltag in der Form nicht leben. Plasma ermöglicht mir Lebensqualität." Er ist ehrenamtlich im geschäftsführenden Vorstand der Interessengemeinschaft Hämophiler e.V. (IGH) tätig. Dabei ist er sowohl Spendenden als auch Blut- und Plasmaspendediensten, wie Haema, dankbar: "Es ist nicht selbstverständlich, dass Plasmaspenden erbracht werden und toll, dass die Mitarbeitenden in den Spendenzentren einen, wie ich finde, so wichtigen Dienst an der Allgemeinheit leisten."

Wer spenden möchte, kann online einen Termin vereinbaren unter www.haema.de oder über die MyHaema-App.

Für Medienvertreter:

Gerne stellen wir auf Anfrage für Ihre Berichterstattung den Kontakt zu Till Knippenberg sowie Spendenden oder Mitarbeitenden in unseren Spendenzentren für ein persönliches Gespräch her.

Weitere Informationen zur Interessengemeinschaft Hämophiler e.V. (IGH): https://www.igh.info/

Über Haema

Die Haema GmbH ist der größte privatwirtschaftliche Blut- und Plasmaspendedienst in Deutschland. Das Unternehmen betreibt bundesweit 40 Blutspendezentren in Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen Mit jährlich über einer Million gesammelter Blut- und Plasmaspenden leistet Haema einen wichtigen Beitrag zur Versorgung von Krankenhäusern, Kliniken und Blutbanken sowie zur Herstellung blut- und plasmabasierter Medikamente. Neben Blut und Blutplasma nimmt Haema an ausgewählten Standorten auch Thrombozyten- und Leukozytenspenden ab.Haema beschäftigt bundesweit 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Arbeitgeber bietet Haema ein flexibles, modernes und sinnstiftendes Arbeitsumfeld mit langfristigen Perspektiven nach dem Leitgedanken: "Jobs, wie fürs Leben gemacht".

Der Unternehmenssitz ist in Leipzig, hier befindet sich auch das Hochleistungslabor sowie das Blutverarbeitungs- und Logistikzentrum des Unternehmens. Haema ist ein Partner von Grifols, einem weltweit führenden Unternehmen der Gesundheitsbranche, das aus Plasma gewonnene Arzneimittel und andere innovative biopharmazeutische Produkte entwickelt und anbietet. Das bei Haema gesammelte Plasma verarbeitet Grifols zu wichtigen Medikamenten zur Behandlung schwerwiegender, chronischer und manchmal lebensbedrohlicher Krankheiten.

Weitere Informationen zu Haema unter: www.haema.de

Link zum Pressebereich: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (haema.de)

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